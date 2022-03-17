***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.03.2022 11:55
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
21.03.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011010
BIST
14:022.120
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 30,83
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.128
En Düşük
2.104
14:0214,7925
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1770
|Açılış
|: 14,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7959
En Düşük
14,5578
14:0216,3838
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,2333
|Açılış
|: 16,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3838
En Düşük
16,0709
14:02922,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 17,41
|Açılış
|: 922,09
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
922,09
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler14:00
|GZNMI
|27,74
|68.757.937
|% 9,99
|
|YEOTK
|62,75
|8.164.779
|% 9,99
|
|CMBTN
|206,30
|14.133.411
|% 9,97
|
|IEYHO
|0,82
|18.289.813
|% 9,33
|
|AYEN
|11,88
|80.470.510
|% 8,30
|
|PKENT
|393,30
|96.389.856
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|45.693.685
|% -9,96
|
|ULUFA
|2,84
|18.665.453
|% -4,05
|
|ROYAL
|3,27
|71.838
|% -3,82
|
|DIRIT
|3,33
|46.826
|% -3,76
|
|EREGL
|35,36
|1.858.901.711
|% 3,15
|
|KRDMD
|14,90
|1.838.524.624
|% 3,54
|
|THYAO
|27,82
|1.413.133.784
|% 0,43
|
|GARAN
|11,93
|1.203.011.092
|% 0,59
|
|FROTO
|299,20
|935.345.258
|% 4,43
|
|DOHOL
|3,45
|546.174.485
|% 5,18
|
|KRDMD
|14,90
|1.838.524.624
|% 3,54
|
|EKGYO
|2,26
|233.284.707
|% 1,35
|
|YKBNK
|3,85
|390.357.878
|% 1,32
|
|GARAN
|11,93
|1.203.011.092
|% 0,59
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7766
|14,7910
|% 1,20
|
|Euro
|16,3449
|16,3845
|% 1,45
|
|Sterlin
|19,3931
|19,4903
|% 1,29
|
|Frank
|15,6347
|15,7288
|% 1,13
|
|Riyal
|3,9205
|3,9402
|% 1,02
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|16,16
|
|Altın Gr.
|920
|920
|15,22
|
|Cumhuriyet
|6.081
|6.173
|71,00
|
|Tam
|6.054
|6.207
|72,90
|
|Yarım
|2.926
|3.003
|35,27
|
|Çeyrek
|1.468
|1.501
|17,63
|
|Gümüş.Ons
|25,30
|25,33
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|12,00
|0,20
|
|B. Petrol
|103
|103
|5,01
|