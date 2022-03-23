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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

23.03.2022 14:07
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Benan Tanfer 03.04.2020 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2019-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ENSRI 16,94 35.986.908 % 10,00  
NETAS 17,93 23.606.439 % 10,00  
GZNMI 38,34 34.551.922 % 9,98  
KUTPO 46,56 103.419.260 % 9,97  
ISYAT 4,15 75.439.369 % 9,79  
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Altın Ons 1.927 1.928 5,97  
Altın Gr. 920 920 3,99  
Cumhuriyet 6.096 6.188 25,00  
Tam 6.071 6.222 39,37  
Yarım 2.934 3.010 19,05  
Çeyrek 1.472 1.505 9,52  
Gümüş.Ons 24,93 24,95 0,16  
Gümüş Gr. 11,90 11,92 0,10  
B. Petrol 119 119 3,75  
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