***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
23.03.2022 14:07
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Benan Tanfer 03.04.2020 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2019-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi
15:392.183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -5,95
|Açılış
|: 2.195
|
|Önceki Kapanış
|: 2.189
|
2.204
En Düşük
2.182
15:3914,8455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0232
|Açılış
|: 14,8330
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8280
|
14,8497
En Düşük
14,7784
15:3916,3344
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0247
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3846
En Düşük
16,2858
15:39919,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,33
|Açılış
|: 919,45
|
|Önceki Kapanış
|: 916,12
|
923,20
En Düşük
912,76
BIST En Aktif Hisseler15:36
|ENSRI
|16,94
|35.986.908
|% 10,00
|
|NETAS
|17,93
|23.606.439
|% 10,00
|
|GZNMI
|38,34
|34.551.922
|% 9,98
|
|KUTPO
|46,56
|103.419.260
|% 9,97
|
|ISYAT
|4,15
|75.439.369
|% 9,79
|
|PKENT
|258,20
|65.398.237
|% -9,97
|
|DOHOL
|3,35
|832.942.548
|% -7,97
|
|SERVE
|13,68
|1.169.266
|% -7,25
|
|MAALT
|267,60
|66.215.335
|% -7,05
|
|AYCES
|67,65
|7.667.919
|% -6,63
|
|GARAN
|12,15
|2.685.182.662
|% 1,84
|
|THYAO
|28,50
|1.543.492.254
|% -0,07
|
|KRDMD
|15,28
|1.135.699.576
|% 0,13
|
|HEKTS
|18,42
|979.124.861
|% 6,29
|
|EREGL
|33,38
|944.501.073
|% -1,24
|
|DOHOL
|3,35
|832.942.548
|% -7,97
|
|GARAN
|12,15
|2.685.182.662
|% 1,84
|
|YKBNK
|4,06
|529.622.821
|% -0,98
|
|EKGYO
|2,37
|288.037.231
|% 1,28
|
|ODAS
|1,63
|198.441.497
|% -1,21
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8437
|14,8510
|% 0,19
|
|Euro
|16,3265
|16,3422
|% -0,10
|
|Sterlin
|19,5107
|19,6085
|% -0,49
|
|Frank
|15,8124
|15,9077
|% -0,13
|
|Riyal
|3,9447
|3,9645
|% 0,09
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|5,97
|
|Altın Gr.
|920
|920
|3,99
|
|Cumhuriyet
|6.096
|6.188
|25,00
|
|Tam
|6.071
|6.222
|39,37
|
|Yarım
|2.934
|3.010
|19,05
|
|Çeyrek
|1.472
|1.505
|9,52
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,95
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,92
|0,10
|
|B. Petrol
|119
|119
|3,75
|
Seans Raporu
15:36
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15:51
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