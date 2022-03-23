***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
23.03.2022 14:23
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Benan Tanfer 29.09.2017 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2019- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticis
15:492.178
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -11,20
|Açılış
|: 2.195
|
|Önceki Kapanış
|: 2.189
|
2.204
En Düşük
2.170
15:4914,8458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0235
|Açılış
|: 14,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8280
|
14,8497
En Düşük
14,7784
15:4916,3330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0261
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3846
En Düşük
16,2858
15:49920,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 3,89
|Açılış
|: 920,01
|
|Önceki Kapanış
|: 916,12
|
923,20
En Düşük
912,76
BIST En Aktif Hisseler15:47
|ENSRI
|16,94
|36.157.019
|% 10,00
|
|NETAS
|17,93
|23.673.963
|% 10,00
|
|GZNMI
|38,34
|34.574.197
|% 9,98
|
|KUTPO
|46,56
|104.006.428
|% 9,97
|
|TETMT
|284,90
|35.950.619
|% 9,53
|
|PKENT
|258,20
|65.540.247
|% -9,97
|
|DOHOL
|3,36
|878.976.980
|% -7,69
|
|MAALT
|267,00
|67.319.449
|% -7,26
|
|SERVE
|13,68
|1.169.266
|% -7,25
|
|AYCES
|68,00
|7.693.236
|% -6,14
|
|GARAN
|12,11
|2.859.198.030
|% 1,51
|
|THYAO
|28,34
|1.651.905.634
|% -0,63
|
|KRDMD
|15,19
|1.189.778.216
|% -0,46
|
|HEKTS
|18,30
|1.020.415.488
|% 5,60
|
|EREGL
|33,30
|981.337.593
|% -1,48
|
|DOHOL
|3,36
|878.976.980
|% -7,69
|
|GARAN
|12,11
|2.859.198.030
|% 1,51
|
|YKBNK
|4,04
|562.471.077
|% -1,46
|
|EKGYO
|2,35
|320.925.147
|% 0,43
|
|ODAS
|1,61
|211.234.406
|% -2,42
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8461
|14,8497
|% 0,18
|
|Euro
|16,3227
|16,3343
|% -0,15
|
|Sterlin
|19,5129
|19,6107
|% -0,48
|
|Frank
|15,8211
|15,9164
|% -0,07
|
|Riyal
|3,9449
|3,9647
|% 0,09
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|4,45
|
|Altın Gr.
|918
|919
|2,39
|
|Cumhuriyet
|6.099
|6.191
|28,00
|
|Tam
|6.066
|6.218
|35,09
|
|Yarım
|2.932
|3.008
|16,98
|
|Çeyrek
|1.471
|1.504
|8,48
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,93
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,91
|0,09
|
|B. Petrol
|119
|119
|3,70
|
Seans Raporu
15:47
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16:02SANFM
Yüzde -4.37 oranında düşüşle 31.54 lira fiyatla işlem gören hissede 404, 539 adet işlem
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16:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -23, 21 kaybederek (% -0.95 ) 2, 420
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16:01
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi DOHOL, GARAN, EKGYO
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16:01XU100
Endeks 2, 173 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 72 altında . İşlem hacmi 23, 159.00 milyon TL de
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16:01EMKEL
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 876, 611 adet işlem