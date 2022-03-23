***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
23.03.2022 14:34
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Benan Tanfer 11.03.2020 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2019- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi-Müdür 25 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Serkan Saraç 11.03.2020 2014 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi-Müdür 16 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hakan Çınar 11.03.2020 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür 13 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Müge Dağıstan Muğaloğlu 11.03.2020 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - SGMK Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Turgut Gürbüz 11.03.2020 2015 - 2018 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Head of Trading 2018 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 13 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Mehmet Kapudan 11.03.2020 2016 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi-Müdür 13 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hakan Nazlı 13.04.2020 2016 - 2018 HSBC Portföy Yönetimi - Hisse Senedi ve Kredi Analisti 2018 - 2020 HSBC Portföy Yönetimi - Hisse Senedi Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi / Kıdemli Portföy Yöneticisi 8 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Mümin Türkses 22.02.2021 2016-2020 Denizbank - Trader 2021-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi 7 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hayri Batur
16:412.173
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -15,52
|Açılış
|: 2.195
|
|Önceki Kapanış
|: 2.189
|
2.204
En Düşük
2.170
16:4114,8525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0302
|Açılış
|: 14,8380
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8280
|
14,8525
En Düşük
14,7784
16:4116,3019
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0572
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3846
En Düşük
16,2835
16:41922,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 6,29
|Açılış
|: 922,41
|
|Önceki Kapanış
|: 916,12
|
923,20
En Düşük
912,76
BIST En Aktif Hisseler16:39
|ENSRI
|16,94
|36.916.507
|% 10,00
|
|NETAS
|17,93
|24.248.692
|% 10,00
|
|KTSKR
|33,28
|131.117.517
|% 9,98
|
|GZNMI
|38,34
|34.658.584
|% 9,98
|
|KUTPO
|46,56
|104.984.514
|% 9,97
|
|PKENT
|258,20
|65.825.042
|% -9,97
|
|DOHOL
|3,28
|1.157.059.728
|% -9,89
|
|AYCES
|66,90
|8.080.518
|% -7,66
|
|SERVE
|13,68
|1.169.266
|% -7,25
|
|MAALT
|270,60
|72.746.341
|% -6,01
|
|GARAN
|12,10
|3.127.166.306
|% 1,42
|
|THYAO
|28,20
|1.925.992.402
|% -1,12
|
|KRDMD
|15,17
|1.342.997.492
|% -0,59
|
|HEKTS
|17,98
|1.168.894.932
|% 3,75
|
|DOHOL
|3,28
|1.157.059.728
|% -9,89
|
|DOHOL
|3,28
|1.157.059.728
|% -9,89
|
|GARAN
|12,10
|3.127.166.306
|% 1,42
|
|ODAS
|1,61
|270.436.289
|% -2,42
|
|YKBNK
|4,02
|666.424.299
|% -1,95
|
|EKGYO
|2,34
|383.014.664
|% 0,00
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8458
|14,8529
|% 0,21
|
|Euro
|16,2885
|16,2997
|% -0,36
|
|Sterlin
|19,5186
|19,6165
|% -0,45
|
|Frank
|15,8158
|15,9111
|% -0,11
|
|Riyal
|3,9456
|3,9654
|% 0,11
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|11,81
|
|Altın Gr.
|922
|922
|5,81
|
|Cumhuriyet
|6.115
|6.207
|44,00
|
|Tam
|6.085
|6.237
|54,58
|
|Yarım
|2.941
|3.017
|26,40
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|13,20
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,13
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,93
|0,11
|
|B. Petrol
|120
|120
|4,89
|
Seans Raporu
16:39
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16:53SONME
Yüzde -3.89 oranında düşüşle 36.04 lira fiyatla işlem gören hissede 96, 945 adet işlem
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16:52MAALT
Yüzde -5.52 oranında düşüşle 272.00 lira fiyatla işlem gören hissede 261, 305 adet işlem
-
16:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, ARCLK, YKBNK
-
16:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 68 kaybederek (% -0.64 ) 1, 964
-
16:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NETAS, KUTPO, ISYAT, GZNMI, ENSRI