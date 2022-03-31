***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
31.03.2022 15:31
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Benan Tanfer 12.08.2021 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2019-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi-Müdür 25 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Serkan Saraç 12.08.2021 2014 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi-Müdür 16 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hakan Çınar 12.08.2021 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür 13
15:292.241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 11,25
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.243
En Düşük
2.226
15:2914,6761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0230
|Açılış
|: 14,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6761
En Düşük
14,5922
15:2916,3079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0462
|Açılış
|: 16,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2692
15:29911,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,84
|Açılış
|: 911,84
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
912,23
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler15:26
|TURGG
|216,70
|50.154.549
|% 10,00
|
|ULUSE
|113,30
|5.505.109
|% 10,00
|
|YKSLN
|7,22
|63.275.527
|% 9,89
|
|KUYAS
|5,67
|24.569.804
|% 9,88
|
|ASUZU
|73,75
|88.270.875
|% 8,46
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,20
|120.989.372
|% -7,95
|
|SANEL
|5,57
|790.883
|% -6,54
|
|SERVE
|19,00
|152.494
|% -4,52
|
|BALAT
|8,15
|95.418
|% -4,12
|
|THYAO
|32,66
|3.218.114.842
|% 1,49
|
|KRDMD
|15,17
|1.739.305.287
|% 1,47
|
|GARAN
|12,17
|1.644.469.160
|% -0,16
|
|SISE
|15,30
|990.013.976
|% 1,12
|
|KARSN
|5,57
|898.893.653
|% 4,90
|
|ODAS
|1,73
|354.313.336
|% 2,98
|
|KARSN
|5,57
|898.893.653
|% 4,90
|
|GARAN
|12,17
|1.644.469.160
|% -0,16
|
|YKBNK
|4,06
|546.179.183
|% -1,46
|
|ISFIN
|3,61
|432.504.141
|% 5,25
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6632
|14,6753
|% 0,15
|
|Euro
|16,2962
|16,3078
|% -0,28
|
|Sterlin
|19,2009
|19,2972
|% 0,00
|
|Frank
|15,8029
|15,8981
|% -0,07
|
|Riyal
|3,8986
|3,9181
|% 0,07
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|-1,33
|
|Altın Gr.
|910
|910
|-0,51
|
|Cumhuriyet
|6.032
|6.123
|-5,00
|
|Tam
|6.005
|6.154
|-2,51
|
|Yarım
|2.902
|2.977
|-1,21
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|-0,61
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,87
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,72
|-0,01
|
|B. Petrol
|105
|105
|-5,95
|