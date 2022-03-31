***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
31.03.2022 15:49
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Benan Tanfer 29.09.2017 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2019- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticis
16:422.237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 7,33
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.245
En Düşük
2.226
16:4214,6796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0265
|Açılış
|: 14,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6822
En Düşük
14,5922
16:4216,3095
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0446
|Açılış
|: 16,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2546
16:42915,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 4,51
|Açılış
|: 915,51
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
916,01
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler16:40
|AYCES
|72,05
|4.676.487
|% 10,00
|
|TURGG
|216,70
|55.129.264
|% 10,00
|
|ULUSE
|113,30
|5.703.271
|% 10,00
|
|PENTA
|374,80
|45.839.092
|% 9,98
|
|MAALT
|286,90
|44.582.167
|% 9,97
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,19
|141.083.662
|% -8,02
|
|SANEL
|5,57
|790.883
|% -6,54
|
|AKFGY
|3,28
|311.909.548
|% -5,75
|
|KAPLM
|56,75
|9.823.599
|% -4,86
|
|THYAO
|32,54
|3.747.732.311
|% 1,12
|
|GARAN
|12,26
|2.434.306.429
|% 0,57
|
|KRDMD
|15,24
|1.905.287.204
|% 1,94
|
|SISE
|15,24
|1.121.385.124
|% 0,73
|
|TUPRS
|213,40
|1.013.580.078
|% 3,39
|
|ODAS
|1,74
|395.907.229
|% 3,57
|
|GARAN
|12,26
|2.434.306.429
|% 0,57
|
|YKBNK
|4,09
|748.512.143
|% -0,73
|
|KARSN
|5,57
|986.123.483
|% 4,90
|
|KRDMD
|15,24
|1.905.287.204
|% 1,94
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6779
|14,6811
|% 0,19
|
|Euro
|16,3020
|16,3176
|% -0,22
|
|Sterlin
|19,2166
|19,3130
|% 0,09
|
|Frank
|15,8100
|15,9053
|% -0,03
|
|Riyal
|3,9002
|3,9198
|% 0,12
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|8,92
|
|Altın Gr.
|915
|915
|4,04
|
|Cumhuriyet
|6.060
|6.152
|24,00
|
|Tam
|6.030
|6.180
|23,50
|
|Yarım
|2.915
|2.990
|11,37
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,08
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,82
|0,09
|
|B. Petrol
|108
|108
|-3,78
|
Seans Raporu
16:40
daha fazla
-
16:54SMRTG
Yüzde 4.93 oranında artışla 15.76 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 975, 275 adet işlem
-
16:53ETILR
Yüzde 5.44 oranında artışla 9.49 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 262, 851 adet işlem
-
16:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 56 artarak (% 0.55 ) 2, 490
-
16:52YKSLN
Yüzde 9.89 oranında artışla 7.22 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 325, 491 adet işlem
-
16:50NTHOL
Yüzde 5.16 oranında artışla 9.99 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 090, 235 adet işlem