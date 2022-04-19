***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.04.2022 12:13
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Benan Tanfer 18.01.2021 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2019- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticis
15:002.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 19,01
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.521
15:0014,6690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0324
|Açılış
|: 14,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6690
En Düşük
14,6258
15:0015,8518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0578
|Açılış
|: 15,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8573
En Düşük
15,7630
15:00933,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,21
|Açılış
|: 933,59
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
933,76
En Düşük
928,73
BIST En Aktif Hisseler14:58
|DAGHL
|19,29
|9.080.718
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.193.014
|% 9,95
|
|IHEVA
|1,18
|29.244.545
|% 8,26
|
|IHAAS
|20,10
|24.417.876
|% 7,89
|
|YATAS
|15,65
|186.684.061
|% 6,83
|
|ISGYO
|11,07
|52.250.052
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|75.528.281
|% -9,98
|
|AVGYO
|3,46
|23.081.954
|% -9,90
|
|MMCAS
|3,40
|1.263.058
|% -5,82
|
|METRO
|1,30
|78.856.171
|% -5,11
|
|GARAN
|14,47
|1.748.599.723
|% 0,35
|
|KRDMD
|16,42
|1.709.743.676
|% 1,73
|
|THYAO
|37,90
|1.661.721.300
|% 0,69
|
|TUPRS
|257,00
|1.396.821.668
|% 2,19
|
|SISE
|18,07
|1.193.458.626
|% 0,00
|
|ODAS
|2,51
|878.889.896
|% 5,46
|
|TSKB
|2,04
|555.991.121
|% 2,00
|
|EKGYO
|2,93
|722.502.705
|% 1,03
|
|YKBNK
|5,35
|1.172.273.893
|% 2,10
|
|DOHOL
|3,86
|624.042.548
|% 2,12
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6618
|14,6665
|% 0,20
|
|Euro
|15,8447
|15,8581
|% 0,41
|
|Sterlin
|19,0290
|19,1244
|% 0,21
|
|Frank
|15,4173
|15,5102
|% -0,09
|
|Riyal
|3,8981
|3,9177
|% 0,34
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.980
|1,39
|
|Altın Gr.
|933
|933
|1,49
|
|Cumhuriyet
|6.180
|6.273
|-27,00
|
|Tam
|6.154
|6.307
|-23,75
|
|Yarım
|2.974
|3.051
|-11,49
|
|Çeyrek
|1.492
|1.525
|-5,75
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,96
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,22
|0,04
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,31
|
Seans Raporu
14:58
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