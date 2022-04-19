***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.04.2022 13:19
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Benan Tanfer 15.10.2021 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2019-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi-Müdür 25 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Serkan Saraç 15.10.2021 2014 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi-Müdür 16 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hakan Çınar 15.10.2021 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür 13 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Müge Dağıstan Muğaloğlu 15.10.2021 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - SGMK Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Turgut Gürbüz 15.10.2021 2015 - 2018 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Head of Trading 2018 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 13 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Mehmet Kapudan 15.10.2021 2016 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi-Müdür 13 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hakan Nazlı 15.10.2021 2016 - 2018 HSBC Portföy Yönetimi
14:262.532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 21,38
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.521
14:2614,6642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0276
|Açılış
|: 14,6620
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6681
En Düşük
14,6258
14:2615,8343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0403
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8573
En Düşük
15,7630
14:26932,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,30
|Açılış
|: 932,25
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
933,76
En Düşük
928,73
BIST En Aktif Hisseler14:26
|DAGHL
|19,29
|9.072.172
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.104.499
|% 9,95
|
|IHAAS
|20,10
|23.654.782
|% 7,89
|
|IHEVA
|1,17
|26.105.990
|% 7,34
|
|OYAYO
|7,45
|6.685.307
|% 6,58
|
|ISGYO
|11,07
|51.372.578
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|75.072.821
|% -9,98
|
|AVGYO
|3,51
|21.179.693
|% -8,59
|
|MMCAS
|3,40
|1.263.058
|% -5,82
|
|EDATA
|18,95
|28.157.231
|% -5,20
|
|GARAN
|14,49
|1.674.639.467
|% 0,49
|
|THYAO
|37,88
|1.593.138.249
|% 0,64
|
|KRDMD
|16,40
|1.592.917.490
|% 1,61
|
|TUPRS
|255,90
|1.201.140.550
|% 1,75
|
|SISE
|18,04
|1.141.325.399
|% -0,17
|
|ODAS
|2,51
|828.217.029
|% 5,46
|
|TSKB
|2,05
|542.941.923
|% 2,50
|
|EKGYO
|2,94
|686.054.752
|% 1,38
|
|YKBNK
|5,35
|1.126.643.969
|% 2,10
|
|DOHOL
|3,87
|615.314.266
|% 2,38
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6618
|14,6642
|% 0,19
|
|Euro
|15,8238
|15,8343
|% 0,26
|
|Sterlin
|19,0290
|19,1244
|% 0,21
|
|Frank
|15,3973
|15,4901
|% -0,22
|
|Riyal
|3,8987
|3,9183
|% 0,36
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.979
|0,33
|
|Altın Gr.
|932
|932
|0,88
|
|Cumhuriyet
|6.171
|6.265
|-35,00
|
|Tam
|6.148
|6.302
|-29,16
|
|Yarım
|2.972
|3.048
|-14,10
|
|Çeyrek
|1.491
|1.524
|-7,06
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,94
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,22
|0,04
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,09
|