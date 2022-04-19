***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.04.2022 13:23
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Benan Tanfer 09.06.2021 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2019-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi
14:452.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 21,07
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.521
14:4514,6638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0272
|Açılış
|: 14,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6681
En Düşük
14,6258
14:4515,8447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0507
|Açılış
|: 15,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8573
En Düşük
15,7630
14:45932,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,49
|Açılış
|: 932,86
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
933,76
En Düşük
928,73
BIST En Aktif Hisseler14:45
|DAGHL
|19,29
|9.077.535
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.189.549
|% 9,95
|
|YATAS
|15,80
|177.690.557
|% 7,85
|
|DEVA
|37,00
|117.669.321
|% 7,50
|
|IHAAS
|20,00
|24.275.520
|% 7,35
|
|ISGYO
|11,07
|51.989.786
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|75.376.675
|% -9,98
|
|AVGYO
|3,46
|22.937.015
|% -9,90
|
|METRO
|1,29
|77.638.993
|% -5,84
|
|MMCAS
|3,40
|1.263.058
|% -5,82
|
|GARAN
|14,45
|1.740.421.907
|% 0,21
|
|KRDMD
|16,42
|1.685.809.580
|% 1,73
|
|THYAO
|37,88
|1.616.290.300
|% 0,64
|
|TUPRS
|257,00
|1.343.415.575
|% 2,19
|
|SISE
|18,03
|1.162.935.256
|% -0,22
|
|ODAS
|2,51
|858.334.719
|% 5,46
|
|TSKB
|2,04
|550.805.094
|% 2,00
|
|EKGYO
|2,94
|721.342.422
|% 1,38
|
|YKBNK
|5,35
|1.156.701.775
|% 2,10
|
|DOHOL
|3,85
|619.519.350
|% 1,85
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6611
|14,6638
|% 0,19
|
|Euro
|15,8295
|15,8447
|% 0,32
|
|Sterlin
|19,0174
|19,1128
|% 0,15
|
|Frank
|15,3941
|15,4868
|% -0,24
|
|Riyal
|3,8976
|3,9171
|% 0,33
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.980
|1,39
|
|Altın Gr.
|933
|933
|1,49
|
|Cumhuriyet
|6.180
|6.273
|-27,00
|
|Tam
|6.154
|6.307
|-23,75
|
|Yarım
|2.974
|3.051
|-11,49
|
|Çeyrek
|1.492
|1.525
|-5,75
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,96
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,22
|0,04
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,31
|
Seans Raporu
14:45
daha fazla
-
15:00XU100
Endeks 2, 531 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 82 üstünde . İşlem hacmi 28, 226.00 milyon TL de
-
14:59KUTPO
Yüzde 6.76 oranında artışla 49.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 756, 009 adet işlem
-
14:58KRSTL
Yüzde 4.20 oranında artışla 7.94 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 018, 799 adet işlem
-
14:57YATAS
Yüzde 7.44 oranında artışla 15.74 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 489, 871 adet işlem
-
14:56DEVA
Yüzde 7.09 oranında artışla 36.86 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 227, 320 adet işlem