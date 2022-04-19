***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.04.2022 13:44
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Benan Tanfer 06.12.2021 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2019- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticis
15:042.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 14,49
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.521
15:0414,6676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0310
|Açılış
|: 14,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6685
En Düşük
14,6258
15:0415,8476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0536
|Açılış
|: 15,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8573
En Düşük
15,7630
15:04933,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,10
|Açılış
|: 933,47
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
933,80
En Düşük
928,73
BIST En Aktif Hisseler15:03
|DAGHL
|19,29
|9.108.379
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.193.644
|% 9,95
|
|IHEVA
|1,18
|29.288.385
|% 8,26
|
|IHAAS
|19,92
|25.366.200
|% 6,92
|
|DEVA
|36,80
|119.928.819
|% 6,91
|
|ISGYO
|11,07
|52.366.099
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|75.677.825
|% -9,98
|
|AVGYO
|3,46
|23.106.344
|% -9,90
|
|METRO
|1,29
|79.194.571
|% -5,84
|
|MMCAS
|3,40
|1.263.058
|% -5,82
|
|GARAN
|14,46
|1.757.009.120
|% 0,28
|
|THYAO
|37,94
|1.729.729.366
|% 0,80
|
|KRDMD
|16,41
|1.719.417.585
|% 1,67
|
|TUPRS
|256,60
|1.404.771.046
|% 2,03
|
|SISE
|18,03
|1.210.592.704
|% -0,22
|
|ODAS
|2,51
|883.072.773
|% 5,46
|
|TSKB
|2,04
|570.178.972
|% 2,00
|
|EKGYO
|2,94
|724.045.665
|% 1,38
|
|YKBNK
|5,34
|1.172.852.910
|% 1,91
|
|DOHOL
|3,85
|624.282.563
|% 1,85
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6604
|14,6635
|% 0,18
|
|Euro
|15,8377
|15,8482
|% 0,34
|
|Sterlin
|19,0289
|19,1243
|% 0,21
|
|Frank
|15,4268
|15,5198
|% -0,03
|
|Riyal
|3,8973
|3,9168
|% 0,32
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.980
|0,99
|
|Altın Gr.
|933
|933
|1,68
|
|Cumhuriyet
|6.180
|6.273
|-27,00
|
|Tam
|6.153
|6.306
|-24,75
|
|Yarım
|2.974
|3.050
|-11,97
|
|Çeyrek
|1.492
|1.525
|-5,99
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,95
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,21
|12,22
|0,04
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,36
|
Seans Raporu
15:03
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-
15:17ODAS
Yüzde 5.88 oranında artışla 2.52 lira fiyatla işlem gören hissede 363, 355, 181 adet işlem
-
15:16IHEVA
Yüzde 8.26 oranında artışla 1.18 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 653, 855 adet işlem
-
15:15IHAAS
Yüzde 6.92 oranında artışla 19.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 277, 687 adet işlem
-
15:14ARCLK
Yüzde 6.50 oranında artışla 68.85 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 656, 994 adet işlem
-
15:12YATAS
Yüzde 6.89 oranında artışla 15.66 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 219, 735 adet işlem