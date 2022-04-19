***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.04.2022 14:07
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Benan Tanfer 17.09.2021 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2019-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi-Müdür 25 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Serkan Saraç 17.09.2021 2014 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi-Müdür 16 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hakan Çınar 17.09.2021 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür 13 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Müge Dağıstan Muğaloğlu 17.09.2021 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - SGMK Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Turgut Gürbüz 17.09.2021 2015 - 2018 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Head of Trading 2018 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 13 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Mehmet Kapudan 17.09.2021 2016 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi-Müdür 13 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hakan Nazlı 17.09.2021 2016 - 2018 HSBC Portföy Yönetimi
14:452.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 21,07
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.521
14:4514,6638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0272
|Açılış
|: 14,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6681
En Düşük
14,6258
14:4515,8447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0507
|Açılış
|: 15,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8573
En Düşük
15,7630
14:45932,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,49
|Açılış
|: 932,86
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
933,76
En Düşük
928,73
BIST En Aktif Hisseler14:43
|DAGHL
|19,29
|9.075.297
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.189.549
|% 9,95
|
|IHEVA
|1,18
|29.152.077
|% 8,26
|
|IHAAS
|20,10
|24.249.447
|% 7,89
|
|YATAS
|15,74
|175.485.474
|% 7,44
|
|ISGYO
|11,07
|51.977.343
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|75.356.691
|% -9,98
|
|AVGYO
|3,46
|22.934.181
|% -9,90
|
|MMCAS
|3,40
|1.263.058
|% -5,82
|
|EDATA
|18,87
|31.501.799
|% -5,60
|
|GARAN
|14,45
|1.737.914.831
|% 0,21
|
|KRDMD
|16,40
|1.680.964.472
|% 1,61
|
|THYAO
|37,86
|1.608.290.775
|% 0,58
|
|TUPRS
|257,20
|1.319.403.927
|% 2,27
|
|SISE
|18,03
|1.161.817.264
|% -0,22
|
|ODAS
|2,51
|847.304.335
|% 5,46
|
|TSKB
|2,04
|550.669.130
|% 2,00
|
|EKGYO
|2,94
|721.238.203
|% 1,38
|
|YKBNK
|5,34
|1.155.000.151
|% 1,91
|
|DOHOL
|3,85
|619.455.967
|% 1,85
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6631
|14,6650
|% 0,19
|
|Euro
|15,8293
|15,8391
|% 0,29
|
|Sterlin
|19,0232
|19,1186
|% 0,18
|
|Frank
|15,4006
|15,4934
|% -0,20
|
|Riyal
|3,8986
|3,9182
|% 0,36
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.980
|1,51
|
|Altın Gr.
|933
|933
|1,60
|
|Cumhuriyet
|6.180
|6.273
|-27,00
|
|Tam
|6.153
|6.306
|-24,75
|
|Yarım
|2.974
|3.050
|-11,97
|
|Çeyrek
|1.492
|1.525
|-5,99
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,95
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,21
|12,22
|0,04
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,22
|
Seans Raporu
14:43
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-
14:58KRSTL
Yüzde 4.20 oranında artışla 7.94 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 018, 799 adet işlem
-
14:57YATAS
Yüzde 7.44 oranında artışla 15.74 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 489, 871 adet işlem
-
14:56DEVA
Yüzde 7.09 oranında artışla 36.86 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 227, 320 adet işlem
-
14:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TUPRS, YKBNK
-
14:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 97 artarak (% 0.93 ) 2, 281