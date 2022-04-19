***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.04.2022 14:29
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Benan Tanfer 15.09.2015 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2019- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi-Müdür 25 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Serkan Saraç 15.09.2015 2014 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi-Müdür 16 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hakan Çınar 15.09.2015 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür 13 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Müge Dağıstan Muğaloğlu 31.08.2016 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - SGMK Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Turgut Gürbüz 14.03.2018 2015 - 2018 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Head of Trading 2018 - devam
14:292.532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 21,26
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.521
14:2914,6658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0292
|Açılış
|: 14,6620
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6681
En Düşük
14,6258
14:2915,8370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0430
|Açılış
|: 15,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8573
En Düşük
15,7630
14:29932,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,58
|Açılış
|: 932,95
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
933,76
En Düşük
928,73
BIST En Aktif Hisseler14:27
|DAGHL
|19,29
|9.052.477
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.104.499
|% 9,95
|
|IHAAS
|20,12
|23.576.285
|% 8,00
|
|IHEVA
|1,17
|25.600.586
|% 7,34
|
|OYAYO
|7,45
|6.655.448
|% 6,58
|
|ISGYO
|11,07
|51.289.210
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|74.957.493
|% -9,98
|
|AVGYO
|3,49
|20.744.945
|% -9,11
|
|MMCAS
|3,40
|1.263.058
|% -5,82
|
|EDATA
|18,86
|27.909.216
|% -5,65
|
|GARAN
|14,48
|1.669.880.632
|% 0,42
|
|THYAO
|37,86
|1.585.685.554
|% 0,58
|
|KRDMD
|16,41
|1.583.647.368
|% 1,67
|
|TUPRS
|255,90
|1.198.557.955
|% 1,75
|
|SISE
|18,06
|1.139.576.873
|% -0,06
|
|ODAS
|2,51
|818.595.857
|% 5,46
|
|TSKB
|2,04
|533.694.966
|% 2,00
|
|EKGYO
|2,95
|685.963.977
|% 1,72
|
|YKBNK
|5,36
|1.125.444.500
|% 2,29
|
|DOHOL
|3,87
|615.242.290
|% 2,38
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6628
|14,6657
|% 0,20
|
|Euro
|15,8241
|15,8322
|% 0,24
|
|Sterlin
|19,0215
|19,1169
|% 0,17
|
|Frank
|15,3935
|15,4862
|% -0,25
|
|Riyal
|3,8980
|3,9175
|% 0,34
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.979
|0,06
|
|Altın Gr.
|932
|933
|1,22
|
|Cumhuriyet
|6.171
|6.265
|-35,00
|
|Tam
|6.149
|6.303
|-28,17
|
|Yarım
|2.972
|3.049
|-13,62
|
|Çeyrek
|1.491
|1.524
|-6,82
|
|Gümüş.Ons
|25,87
|25,91
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,21
|0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,34
|