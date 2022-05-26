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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

26.05.2022 09:54
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Benan Tanfer 18.01.2021 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2019- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticis
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GWIND 7,15 57.491.808 % 4,08  
LINK 33,18 7.547.935 % 3,72  
ECZYT 44,64 14.370.512 % 3,53  
RYSAS 5,39 10.981.142 % 0,00  
PKART 17,27 11.434.007 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,3602 16,3877 % 0,14  
Euro 17,5010 17,5493 % 0,46  
Sterlin 20,5806 20,6838 % 0,31  
Frank 17,0230 17,1256 % 0,51  
Riyal 4,3706 4,3925 % 0,52  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.846 1.847 -7,06  
Altın Gr. 976 976 1,26  
Cumhuriyet 6.471 6.569 62,00  
Tam 6.442 6.604 64,66  
Yarım 3.114 3.195 31,28  
Çeyrek 1.562 1.597 15,64  
Gümüş.Ons 21,75 21,78 -0,23  
Gümüş Gr. 11,50 11,52 -0,06  
B. Petrol 111 111 0,17  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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