***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.05.2022 09:54
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Benan Tanfer 18.01.2021 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2019- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticis
18:052.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
0
En Düşük
0
18:0516,3926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0280
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,4688
En Düşük
16,3099
18:0517,5472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0777
|Açılış
|: 17,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,6123
En Düşük
17,4484
18:05973,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,99
|Açılış
|: 973,78
|
|Önceki Kapanış
|: 974,77
|
977,51
En Düşük
969,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GWIND
|7,15
|57.491.808
|% 4,08
|
|LINK
|33,18
|7.547.935
|% 3,72
|
|ECZYT
|44,64
|14.370.512
|% 3,53
|
|RYSAS
|5,39
|10.981.142
|% 0,00
|
|PKART
|17,27
|11.434.007
|% 0,00
|
|TATGD
|14,27
|7.805.607
|% 0,00
|
|TCELL
|19,12
|275.941.412
|% 0,00
|
|THYAO
|42,66
|3.418.259.914
|% 0,00
|
|KRTEK
|16,33
|8.008.254
|% 0,00
|
|PETUN
|21,70
|4.875.747
|% 0,00
|
|THYAO
|42,66
|3.418.259.914
|% 0,00
|
|SISE
|21,04
|3.103.774.665
|% 0,00
|
|GARAN
|14,75
|2.517.094.395
|% 0,00
|
|ASELS
|23,66
|1.601.751.463
|% 0,00
|
|SAHOL
|20,12
|1.384.314.039
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,52
|1.303.390.334
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,60
|622.000.073
|% 0,00
|
|HALKB
|5,66
|1.272.834.523
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,18
|868.800.588
|% 0,00
|
|GARAN
|14,75
|2.517.094.395
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3602
|16,3877
|% 0,14
|
|Euro
|17,5010
|17,5493
|% 0,46
|
|Sterlin
|20,5806
|20,6838
|% 0,31
|
|Frank
|17,0230
|17,1256
|% 0,51
|
|Riyal
|4,3706
|4,3925
|% 0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.847
|-7,06
|
|Altın Gr.
|976
|976
|1,26
|
|Cumhuriyet
|6.471
|6.569
|62,00
|
|Tam
|6.442
|6.604
|64,66
|
|Yarım
|3.114
|3.195
|31,28
|
|Çeyrek
|1.562
|1.597
|15,64
|
|Gümüş.Ons
|21,75
|21,78
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,06
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,17
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58UNLU
Yüzde 6.83 oranında artışla 5.63 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 401, 428 adet işlem
-
17:57VAKBN
Yüzde 5.04 oranında artışla 4.17 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 453, 832 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 2, 421 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 92 üstünde . İşlem hacmi 31, 501.00 milyon TL de
-
17:55SEKFK
Yüzde 9.87 oranında artışla 5.79 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 050, 654 adet işlem
-
17:54VAKBN
Yüzde 5.29 oranında artışla 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 197, 621, 153 adet işlem