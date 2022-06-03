***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.06.2022 17:16
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
08.06.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034589
BIST
17:272.610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 8,25
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.591
17:2716,5277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0737
|Açılış
|: 16,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5454
En Düşük
16,4364
17:2717,7646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0660
|Açılış
|: 17,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,6736
17:27988,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,56
|Açılış
|: 988,40
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
986,86
BIST En Aktif Hisseler17:27
|HEDEF
|6,93
|86.286.522
|% 10,00
|
|TETMT
|233,20
|17.433.598
|% 10,00
|
|BOBET
|5,97
|135.311.005
|% 9,94
|
|GZNMI
|34,40
|66.497.066
|% 9,90
|
|DOKTA
|26,70
|5.630.957
|% 9,70
|
|KRSTL
|6,77
|6.728.798
|% -9,97
|
|PENTA
|465,50
|98.837.659
|% -9,26
|
|PSGYO
|10,61
|329.059.555
|% -9,08
|
|KLSYN
|2,10
|40.260.065
|% -6,67
|
|MEPET
|3,00
|10.319.375
|% -6,25
|
|SASA
|42,92
|3.483.480.837
|% 6,77
|
|THYAO
|48,46
|3.308.952.983
|% -2,30
|
|KARSN
|7,27
|2.431.447.784
|% 1,11
|
|EREGL
|34,74
|1.423.227.242
|% 0,17
|
|KRDMD
|15,12
|1.329.676.227
|% -0,72
|
|KARSN
|7,27
|2.431.447.784
|% 1,11
|
|DOHOL
|3,96
|822.302.642
|% 2,86
|
|TSKB
|2,22
|398.237.461
|% 5,71
|
|EKGYO
|2,80
|508.621.285
|% -0,36
|
|YKBNK
|4,85
|679.103.812
|% 0,00
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5167
|16,5277
|% 0,45
|
|Euro
|17,7167
|17,7646
|% 0,37
|
|Sterlin
|20,6653
|20,7689
|% 0,12
|
|Frank
|17,1137
|17,2168
|% -0,01
|
|Riyal
|4,3928
|4,4149
|% 0,39
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|-8,59
|
|Altın Gr.
|990
|990
|1,10
|
|Cumhuriyet
|6.579
|6.678
|14,00
|
|Tam
|6.555
|6.720
|19,90
|
|Yarım
|3.168
|3.251
|9,62
|
|Çeyrek
|1.589
|1.625
|4,81
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,12
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|-0,01
|
|B. Petrol
|118
|118
|0,86
|
Seans Raporu
17:27
daha fazla
-
17:40AYCES
Yüzde 5.40 oranında artışla 65.35 lira fiyatla işlem gören hissede 67, 229 adet işlem
-
17:39EDIP
Yüzde 5.46 oranında artışla 3.09 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 314, 995 adet işlem
-
17:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 21 kaybederek (% -0.15 ) 2, 896
-
17:38XU100
Endeks 2, 606 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 33, 373.00 milyon TL de
-
17:37EPLAS
Yüzde 5.46 oranında artışla 20.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 345, 799 adet işlem