***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.06.2022 15:02
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
10.06.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036413
BIST
15:012.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -3,20
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.511
15:0117,2331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1069
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,2364
En Düşük
17,0843
15:0118,6199
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,2261
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,6199
En Düşük
18,3717
15:011.022,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,42
|Açılış
|: 1.022,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.025,87
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler15:01
|TBORG
|20,90
|1.183.621
|% 10,00
|
|EUREN
|19,65
|37.229.145
|% 9,96
|
|FLAP
|4,26
|69.483.393
|% 8,40
|
|FONET
|12,86
|48.381.505
|% 8,16
|
|MOBTL
|1,88
|171.483.578
|% 7,43
|
|OYYAT
|68,85
|90.629.115
|% -10,00
|
|TSGYO
|6,75
|51.580.473
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|36.493.236
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|3.907.435
|% -9,95
|
|PENTA
|407,70
|19.198.954
|% -7,26
|
|THYAO
|45,92
|4.772.969.021
|% -1,71
|
|SISE
|22,26
|2.241.612.364
|% 1,83
|
|SASA
|43,82
|1.511.726.952
|% 2,34
|
|SAHOL
|19,70
|1.378.071.154
|% -0,81
|
|TOASO
|63,75
|1.019.567.940
|% -3,48
|
|EKGYO
|2,63
|522.075.288
|% -1,87
|
|DOHOL
|4,04
|591.112.362
|% 1,76
|
|SEGYO
|1,17
|156.446.939
|% -7,14
|
|YKBNK
|4,60
|585.410.685
|% 0,44
|
|ODAS
|2,93
|370.261.226
|% 2,09
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2263
|17,2331
|% 0,62
|
|Euro
|18,5672
|18,6199
|% 1,23
|
|Sterlin
|21,5348
|21,6428
|% 0,60
|
|Frank
|17,5515
|17,6573
|% 0,68
|
|Riyal
|4,5775
|4,6004
|% 0,56
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|-9,49
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|2,16
|
|Cumhuriyet
|6.808
|6.911
|-7,00
|
|Tam
|6.772
|6.942
|-15,13
|
|Yarım
|3.273
|3.358
|-7,31
|
|Çeyrek
|1.642
|1.679
|-3,66
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,93
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,13
|12,15
|-0,00
|
|B. Petrol
|124
|124
|0,01
|