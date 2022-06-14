***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.06.2022 11:30
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin tamamı, devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilmeyecektir. Fon opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz. 2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037147
BIST
14:122.504
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -4,87
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.525
En Düşük
2.502
14:1217,2967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0321
|Açılış
|: 17,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3076
En Düşük
17,2142
14:1218,1383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1292
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1703
En Düşük
17,9589
14:121.015,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 10,85
|Açılış
|: 1.015,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.016,26
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler14:10
|TETMT
|243,40
|9.039.919
|% 9,99
|
|UFUK
|67,00
|1.360.368
|% 9,93
|
|MZHLD
|105,80
|5.748.402
|% 9,92
|
|BALAT
|10,10
|962.375
|% 9,90
|
|RTALB
|16,05
|99.945.413
|% 8,52
|
|TSGYO
|4,45
|3.566.951
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|8.575.360
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.100,00
|288.500
|% -7,50
|
|ORMA
|25,20
|108.629
|% -7,01
|
|EMNIS
|20,00
|130.875
|% -6,54
|
|THYAO
|46,68
|1.537.604.034
|% -0,38
|
|EREGL
|30,06
|1.188.606.830
|% -1,18
|
|SISE
|21,88
|935.189.023
|% -0,27
|
|SASA
|44,62
|855.985.414
|% 0,13
|
|KRDMD
|13,14
|498.830.636
|% 0,84
|
|MARTI
|1,50
|292.937.494
|% 7,14
|
|TSKB
|2,14
|242.789.192
|% -2,73
|
|ISCTR
|4,70
|407.915.983
|% -2,08
|
|YKBNK
|4,60
|367.626.932
|% -0,43
|
|DOHOL
|4,04
|255.424.754
|% 0,25
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2825
|17,2960
|% 0,18
|
|Euro
|18,1290
|18,1409
|% 0,73
|
|Sterlin
|20,8506
|20,9552
|% 0,93
|
|Frank
|17,2433
|17,3472
|% 0,40
|
|Riyal
|4,5937
|4,6168
|% 0,10
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.830
|21,33
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.015
|10,36
|
|Cumhuriyet
|6.756
|6.858
|42,00
|
|Tam
|6.735
|6.834
|46,00
|
|Yarım
|3.307
|3.343
|23,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.671
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,50
|21,53
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,95
|0,26
|
|B. Petrol
|120
|120
|-1,20
|