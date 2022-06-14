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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

14.06.2022 11:30
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin tamamı, devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilmeyecektir. Fon opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz. 2




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037147


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BIST En Aktif Hisseler14:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TETMT 243,40 9.039.919 % 9,99  
UFUK 67,00 1.360.368 % 9,93  
MZHLD 105,80 5.748.402 % 9,92  
BALAT 10,10 962.375 % 9,90  
RTALB 16,05 99.945.413 % 8,52  
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14:10 Alış Satış %  
Dolar 17,2825 17,2960 % 0,18  
Euro 18,1290 18,1409 % 0,73  
Sterlin 20,8506 20,9552 % 0,93  
Frank 17,2433 17,3472 % 0,40  
Riyal 4,5937 4,6168 % 0,10  
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14:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.829 1.830 21,33  
Altın Gr. 1.014 1.015 10,36  
Cumhuriyet 6.756 6.858 42,00  
Tam 6.735 6.834 46,00  
Yarım 3.307 3.343 23,00  
Çeyrek 1.656 1.671 11,00  
Gümüş.Ons 21,50 21,53 0,46  
Gümüş Gr. 11,93 11,95 0,26  
B. Petrol 120 120 -1,20  
Seans Raporu 14:10
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