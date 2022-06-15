***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.06.2022 16:12
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
16.06.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037453
BIST
16:462.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 19,60
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.531
En Düşük
2.502
16:4617,2905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0259
|Açılış
|: 17,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3098
En Düşük
17,2142
16:4618,0428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0337
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1703
En Düşük
17,9589
16:461.015,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 11,78
|Açılış
|: 1.015,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.021,20
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler16:46
|TETMT
|243,40
|9.135.819
|% 9,99
|
|YGGYO
|20,36
|5.377.189
|% 9,94
|
|UFUK
|67,00
|1.432.058
|% 9,93
|
|MZHLD
|105,80
|5.748.402
|% 9,92
|
|BALAT
|10,10
|962.375
|% 9,90
|
|TSGYO
|4,45
|3.941.761
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|8.961.976
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.100,00
|288.500
|% -7,50
|
|ORMA
|25,20
|108.629
|% -7,01
|
|EMNIS
|20,00
|130.875
|% -6,54
|
|THYAO
|48,06
|3.797.077.465
|% 2,56
|
|EREGL
|30,04
|2.339.206.869
|% -1,25
|
|SASA
|45,06
|1.676.123.002
|% 1,12
|
|SISE
|21,84
|1.598.277.748
|% -0,46
|
|AKBNK
|8,66
|900.424.413
|% 2,73
|
|MARTI
|1,52
|358.022.527
|% 8,57
|
|TSKB
|2,10
|421.889.215
|% -4,55
|
|YKBNK
|4,71
|676.954.362
|% 1,95
|
|ISCTR
|4,81
|605.513.507
|% 0,21
|
|DOHOL
|4,09
|459.186.244
|% 1,49
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2735
|17,2905
|% 0,15
|
|Euro
|18,0196
|18,0428
|% 0,19
|
|Sterlin
|20,8076
|20,9120
|% 0,73
|
|Frank
|17,1922
|17,2957
|% 0,10
|
|Riyal
|4,5952
|4,6182
|% 0,13
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|15,32
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.016
|11,78
|
|Cumhuriyet
|6.759
|6.861
|45,00
|
|Tam
|6.739
|6.842
|54,00
|
|Yarım
|3.308
|3.347
|27,00
|
|Çeyrek
|1.657
|1.673
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|21,53
|21,55
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,02
|0,32
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,47
|
Seans Raporu
16:46
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-
17:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 93 artarak (% 0.76 ) 2, 778
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17:01XU100
Endeks 2, 528 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 76 üstünde . İşlem hacmi 26, 886.00 milyon TL de
-
17:00GENIL
Yüzde 4.03 oranında artışla 18.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 901, 937 adet işlem
-
16:59EUREN
Yüzde 4.06 oranında artışla 24.08 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 231, 632 adet işlem
-
16:57MEGAP
Yüzde 4.01 oranında artışla 6.75 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 037, 511 adet işlem