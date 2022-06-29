***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.06.2022 11:23
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Reality Shares Nasdaq Blockchain Economy Net Total Return USD Endeksi 35
CoinShares Blockchain Global Equity Total Return Endeksi 30
BIST Teknoloji Getiri Endeksi 20
BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi 15
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039943
BIST
13:492.389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -13,22
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.422
En Düşük
2.383
13:4916,6514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0132
|Açılış
|: 16,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5228
13:4917,3434
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0443
|Açılış
|: 17,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,2330
13:49967,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -5,64
|Açılış
|: 967,08
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler13:49
|KRSTL
|7,70
|4.619.515
|% 9,84
|
|ALMAD
|3,11
|1.187.998
|% 9,12
|
|RTALB
|7,38
|88.062.351
|% 8,69
|
|YGGYO
|22,60
|5.796.995
|% 8,55
|
|PEGYO
|1,87
|31.208.587
|% 8,09
|
|LIDFA
|11,34
|29.600.490
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.041.257
|% -9,98
|
|BERA
|14,78
|348.958.013
|% -7,10
|
|BASCM
|3,52
|228.588
|% -6,88
|
|EKIZ
|5,61
|130.352
|% -6,81
|
|THYAO
|46,04
|2.138.176.800
|% -0,30
|
|SISE
|21,50
|2.014.219.750
|% 3,97
|
|EKGYO
|2,70
|707.960.798
|% 6,72
|
|EREGL
|26,68
|699.550.927
|% 0,53
|
|KRDMD
|11,07
|584.893.845
|% -0,81
|
|EKGYO
|2,70
|707.960.798
|% 6,72
|
|YKBNK
|4,32
|440.804.758
|% 0,70
|
|ODAS
|2,85
|291.008.577
|% -1,72
|
|TSKB
|1,96
|187.335.124
|% -2,97
|
|SISE
|21,50
|2.014.219.750
|% 3,97
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6290
|16,6687
|% 0,18
|
|Euro
|17,3086
|17,3685
|% -0,11
|
|Sterlin
|20,0860
|20,1867
|% -0,15
|
|Frank
|17,2491
|17,3530
|% -0,64
|
|Riyal
|4,4154
|4,4376
|% -0,17
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|-7,35
|
|Altın Gr.
|968
|968
|-4,88
|
|Cumhuriyet
|6.470
|6.568
|-31,00
|
|Tam
|6.473
|6.561
|-80,00
|
|Yarım
|3.168
|3.208
|-39,00
|
|Çeyrek
|1.587
|1.604
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|20,53
|20,58
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,01
|-0,10
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,06
|