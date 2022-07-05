***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.07.2022 09:15
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
05.07.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041394
BIST
18:102.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
0
En Düşük
0
18:1016,8782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0520
|Açılış
|: 16,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,8782
En Düşük
16,7799
18:1017,6193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0825
|Açılış
|: 17,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6193
En Düşük
17,4976
18:10980,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,30
|Açılış
|: 980,08
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
981,70
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler18:10
|SANFM
|36,00
|26.391.829
|% 127,24
|
|YKSLN
|7,72
|13.735.302
|% 2,23
|
|KRVGD
|9,72
|23.179.919
|% 1,88
|
|KONTR
|151,40
|64.408.245
|% 0,22
|
|TTKOM
|8,72
|309.489.335
|% 0,00
|
|TTKOM
|8,72
|309.489.335
|% 0,00
|
|TKFEN
|22,40
|392.509.223
|% 0,00
|
|RYSAS
|8,78
|7.229.918
|% 0,00
|
|SELEC
|14,61
|46.496.355
|% 0,00
|
|SNGYO
|10,50
|103.499.397
|% 0,00
|
|THYAO
|47,68
|3.029.643.423
|% 0,00
|
|KOZAL
|196,50
|1.921.747.800
|% 0,00
|
|SISE
|21,20
|1.805.622.187
|% 0,00
|
|EREGL
|25,96
|1.324.819.989
|% 0,00
|
|KOZAA
|28,30
|1.144.284.233
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,83
|939.809.667
|% 0,00
|
|ODAS
|2,73
|463.761.832
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,28
|540.372.407
|% 0,00
|
|TSKB
|1,98
|191.570.506
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,67
|941.442.427
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8568
|16,8782
|% 0,31
|
|Euro
|17,6020
|17,6193
|% 0,47
|
|Sterlin
|20,3460
|20,4480
|% 0,30
|
|Frank
|17,4791
|17,5843
|% 0,35
|
|Riyal
|4,4789
|4,5014
|% 0,29
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|1,39
|
|Altın Gr.
|980
|980
|2,56
|
|Cumhuriyet
|6.540
|6.639
|23,00
|
|Tam
|6.544
|6.641
|15,00
|
|Yarım
|3.203
|3.247
|7,00
|
|Çeyrek
|1.604
|1.623
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,01
|20,04
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,86
|10,89
|0,08
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,44
|
Seans Raporu
18:10
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -42, 2 kaybederek (% -1.59 ) 2, 613
-
17:59XU100
Endeks 2, 410 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 39 altında . İşlem hacmi 24, 622.00 milyon TL de
-
17:59PENGD
Yüzde -5.95 oranında düşüşle 5.06 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 988, 164 adet işlem
-
17:58KFEIN
Yüzde -6.23 oranında düşüşle 21.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 625, 359 adet işlem
-
17:56MZHLD
Yüzde -6.56 oranında düşüşle 86.95 lira fiyatla işlem gören hissede 234, 433 adet işlem