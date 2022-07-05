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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

05.07.2022 09:15
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
05.07.2022




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041394


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler18:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SANFM 36,00 26.391.829 % 127,24  
YKSLN 7,72 13.735.302 % 2,23  
KRVGD 9,72 23.179.919 % 1,88  
KONTR 151,40 64.408.245 % 0,22  
TTKOM 8,72 309.489.335 % 0,00  
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18:10 Alış Satış %  
Dolar 16,8568 16,8782 % 0,31  
Euro 17,6020 17,6193 % 0,47  
Sterlin 20,3460 20,4480 % 0,30  
Frank 17,4791 17,5843 % 0,35  
Riyal 4,4789 4,5014 % 0,29  
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18:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.809 1.809 1,39  
Altın Gr. 980 980 2,56  
Cumhuriyet 6.540 6.639 23,00  
Tam 6.544 6.641 15,00  
Yarım 3.203 3.247 7,00  
Çeyrek 1.604 1.623 4,00  
Gümüş.Ons 20,01 20,04 0,05  
Gümüş Gr. 10,86 10,89 0,08  
B. Petrol 113 113 -0,44  
Seans Raporu 18:10
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