***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.07.2022 12:58
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
20.07.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046316
BIST
12:452.472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 20,91
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.473
En Düşük
2.448
12:4517,5715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1391
|Açılış
|: 17,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5794
En Düşük
17,4264
12:4518,0203
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 0,3063
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0345
En Düşük
17,6727
12:45968,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 8,93
|Açılış
|: 968,48
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
968,71
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler12:45
|KLRHO
|12,55
|13.431.081
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.804.807
|% 9,98
|
|RTALB
|10,16
|119.644.080
|% 9,96
|
|DESPC
|11,81
|7.308.311
|% 9,96
|
|GLRYH
|3,83
|57.970.840
|% 9,43
|
|ATSYH
|46,50
|341.264
|% -5,06
|
|LIDFA
|9,48
|17.612.440
|% -3,85
|
|PENTA
|409,80
|24.624.552
|% -3,80
|
|RODRG
|21,00
|28.371
|% -3,67
|
|KRGYO
|8,63
|9.403.883
|% -3,47
|
|THYAO
|50,15
|1.888.694.251
|% 0,34
|
|EKGYO
|3,13
|847.305.966
|% 5,39
|
|SISE
|20,74
|724.781.095
|% 0,39
|
|ODAS
|3,56
|491.448.149
|% 2,01
|
|YKBNK
|4,44
|454.724.432
|% 1,14
|
|EKGYO
|3,13
|847.305.966
|% 5,39
|
|ODAS
|3,56
|491.448.149
|% 2,01
|
|YKBNK
|4,44
|454.724.432
|% 1,14
|
|ZOREN
|1,97
|80.545.380
|% 1,03
|
|THYAO
|50,15
|1.888.694.251
|% 0,34
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5705
|17,5715
|% 0,80
|
|Euro
|18,0058
|18,0203
|% 1,73
|
|Sterlin
|21,0541
|21,1597
|% 1,19
|
|Frank
|18,0530
|18,1617
|% 1,46
|
|Riyal
|4,6651
|4,6885
|% 0,61
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|5,60
|
|Altın Gr.
|968
|968
|8,31
|
|Cumhuriyet
|6.517
|6.615
|2,00
|
|Tam
|6.547
|6.614
|-10,00
|
|Yarım
|3.190
|3.233
|0,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.616
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,86
|18,88
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,64
|0,14
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,95
|