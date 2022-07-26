***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.07.2022 11:18
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
27.07.2022
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon portföyü katılım prensiplerine uygun olarak yönetilecektir. Fon portföyüne yapılacak ve alınacak işlemler olarak yalnızca TL olması koşuluyla - Kira sertifikalarına (SUKUK), katılma hesaplarına, BIST'te işlem gören ve faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğu onaylanmış endekslerde yer alan şirketlerin ortaklık paylarına, - Faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğu bir danışman/danışma kurulu tarafından onaylanmış olan katılım prensiplerine uygun ve unvanında TL ibaresi bulunan yatırım fonu katılma payları ve borsa yatırım fonu katılma paylarına, gayrimenkul yatırım fonu, girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarına, gayrimenkul yatırım ortaklığı paylarına, menkul kıymet yatırım ortaklığı paylarına, ipoteğe dayalı/ipotek teminatlı menkul kıymetlere, - Gayrimenkul sertifikalarına, gelire endeksli senetler ile gelir ortaklığı senetlerine yatırım yapabilir. BIST Taahhütlü İşlemler Pazarı'nda geri satma taahhüdü ile alım işlemleri gerçekleştirebilir. Fon, Tebliğin 25. maddesi uyarınca, Tebliğin 17 ila 24. maddelerinde yer alan portföy ve işlem sınırlamalarına tabi değildir. Fon portföyünde yalnızca Türk Lirası cinsinden varlık ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilmeyecektir. Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve tezgahüstü türev araçlara yer verilmeyecektir. Fon opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047694
BIST
15:152.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 9,32
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.553
En Düşük
2.532
15:1517,9217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0637
|Açılış
|: 18,0320
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9355
En Düşük
17,8322
15:1518,2257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1357
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2550
En Düşük
18,0653
15:15991,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,61
|Açılış
|: 991,59
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
993,04
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler15:15
|CMENT
|34,10
|1.362.515
|% 10,00
|
|YEOTK
|93,05
|134.932.016
|% 9,99
|
|EMNIS
|36,32
|1.509.373
|% 9,99
|
|IMASM
|71,65
|20.906.743
|% 9,98
|
|LIDFA
|10,92
|56.674.025
|% 9,97
|
|PEGYO
|2,37
|43.128.661
|% -7,06
|
|SNKRN
|17,74
|365.867
|% -4,11
|
|MTRKS
|62,70
|5.159.776
|% -3,83
|
|KORDS
|46,14
|135.891.891
|% -3,75
|
|UFUK
|79,90
|3.684.301
|% -3,73
|
|THYAO
|49,62
|2.323.506.598
|% 1,27
|
|YKBNK
|4,75
|907.822.323
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,21
|832.505.868
|% 0,63
|
|SISE
|21,18
|717.289.904
|% 0,67
|
|EREGL
|27,46
|608.064.451
|% -0,44
|
|EKGYO
|3,21
|832.505.868
|% 0,63
|
|SKBNK
|1,59
|317.406.452
|% 3,25
|
|YKBNK
|4,75
|907.822.323
|% 0,00
|
|TSKB
|2,60
|364.063.723
|% 4,00
|
|ADESE
|0,84
|113.772.394
|% 5,00
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9161
|17,9217
|% 0,36
|
|Euro
|18,2018
|18,2257
|% 0,75
|
|Sterlin
|21,5384
|21,6464
|% 0,57
|
|Frank
|18,5343
|18,6459
|% 0,37
|
|Riyal
|4,7544
|4,7783
|% 0,36
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|5,69
|
|Altın Gr.
|991
|991
|4,96
|
|Cumhuriyet
|6.645
|6.746
|20,00
|
|Tam
|6.670
|6.727
|14,00
|
|Yarım
|3.250
|3.289
|7,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.644
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,83
|18,85
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,81
|10,83
|0,12
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,76
|