***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.08.2022 15:10
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
04.08.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051465
BIST
14:572.675
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 27,24
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.681
En Düşük
2.665
14:5717,9692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0238
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9807
En Düşük
17,9198
14:5718,3088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0594
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3420
En Düşük
18,2181
14:571.019,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,96
|Açılış
|: 1.019,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.021,88
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler14:55
|YEOTK
|21,92
|128.053.052
|% 10,01
|
|BEYAZ
|11,88
|52.574.517
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|808.090
|% 9,99
|
|COSMO
|16,55
|992.720
|% 9,97
|
|KRPLS
|7,51
|222.780.704
|% 9,96
|
|TURGG
|242,20
|23.132.958
|% -10,00
|
|YAYLA
|4,57
|8.934.345
|% -9,86
|
|BRKO
|2,12
|2.935.572
|% -9,79
|
|KZBGY
|52,00
|96.470.900
|% -9,49
|
|ISGYO
|18,68
|247.433.621
|% -9,41
|
|THYAO
|54,10
|4.716.042.849
|% 3,34
|
|SISE
|23,34
|2.223.338.977
|% 2,10
|
|SASA
|48,80
|1.014.384.920
|% 1,12
|
|ASELS
|23,14
|744.419.029
|% 1,85
|
|ODAS
|4,17
|672.634.225
|% 4,25
|
|TSKB
|2,78
|654.454.397
|% 6,51
|
|ODAS
|4,17
|672.634.225
|% 4,25
|
|EKGYO
|3,10
|393.090.555
|% 0,65
|
|AKFGY
|2,78
|334.987.494
|% 9,45
|
|YKBNK
|4,87
|583.154.939
|% 1,25
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9569
|17,9692
|% 0,13
|
|Euro
|18,2942
|18,3088
|% 0,33
|
|Sterlin
|21,8259
|21,9354
|% 0,36
|
|Frank
|18,6597
|18,7721
|% -0,00
|
|Riyal
|4,7627
|4,7866
|% 0,07
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.766
|5,05
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|3,22
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.900
|-41,00
|
|Tam
|6.826
|6.878
|22,00
|
|Yarım
|3.326
|3.363
|11,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.681
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,05
|20,07
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,55
|0,02
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,70
|