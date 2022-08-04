Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:492.722
Değişim :  1,41% |  37,88
Açılış :  2.701  
Önceki Kapanış :  2.684  
En Yüksek
2.725 En Düşük
2.701
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:47
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRPLS 8,26 54.217.836 % 9,99  
YEOTK 24,10 65.096.041 % 9,95  
YAYLA 5,02 18.996.358 % 9,85  
EKIZ 7,00 176.533 % 8,86  
KLMSN 14,04 27.667.466 % 7,92  
daha fazla
10:47 Alış Satış %  
Dolar 17,9580 17,9674 % 0,22  
Euro 18,2877 18,3108 % 0,38  
Sterlin 21,8005 21,9098 % 0,42  
Frank 18,6075 18,7196 % 0,11  
Riyal 4,7649 4,7888 % 0,26  
daha fazla
10:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.774 1.775 9,40  
Altın Gr. 1.024 1.025 6,99  
Cumhuriyet 6.789 6.892 -49,00  
Tam 6.869 6.932 29,00  
Yarım 3.347 3.389 14,00  
Çeyrek 1.679 1.694 7,00  
Gümüş.Ons 20,09 20,12 0,04  
Gümüş Gr. 11,61 11,62 0,05  
B. Petrol 96,35 96,35 -0,43  
Seans Raporu 10:47
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru