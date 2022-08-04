***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.08.2022 11:02
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
05.08.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051740
BIST
10:492.722
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 37,88
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.725
En Düşük
2.701
10:4917,9699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0428
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9786
En Düşük
17,9146
10:4918,3126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0705
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3252
En Düşük
18,2123
10:491.024,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,41
|Açılış
|: 1.024,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.025,62
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler10:47
|KRPLS
|8,26
|54.217.836
|% 9,99
|
|YEOTK
|24,10
|65.096.041
|% 9,95
|
|YAYLA
|5,02
|18.996.358
|% 9,85
|
|EKIZ
|7,00
|176.533
|% 8,86
|
|KLMSN
|14,04
|27.667.466
|% 7,92
|
|RAYSG
|11,00
|530.154
|% -5,50
|
|SNKRN
|17,57
|108.987
|% -4,98
|
|KZBGY
|49,30
|16.710.740
|% -4,73
|
|KLRHO
|17,88
|2.868.332
|% -2,77
|
|BRMEN
|1,83
|1.830
|% -2,66
|
|HEKTS
|37,82
|1.600.333.134
|% 6,48
|
|THYAO
|55,75
|1.369.816.378
|% 1,36
|
|SISE
|23,64
|718.444.286
|% 1,55
|
|SASA
|51,00
|427.029.845
|% 2,33
|
|EREGL
|27,98
|373.311.102
|% 1,16
|
|ZOREN
|2,44
|242.386.841
|% 6,55
|
|EKGYO
|3,22
|288.765.912
|% 1,90
|
|SKBNK
|1,93
|138.123.418
|% 5,46
|
|TSKB
|2,88
|164.328.784
|% 0,35
|
|YKBNK
|4,96
|278.182.287
|% 0,81
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9580
|17,9674
|% 0,22
|
|Euro
|18,2877
|18,3108
|% 0,38
|
|Sterlin
|21,8005
|21,9098
|% 0,42
|
|Frank
|18,6075
|18,7196
|% 0,11
|
|Riyal
|4,7649
|4,7888
|% 0,26
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|9,40
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.025
|6,99
|
|Cumhuriyet
|6.789
|6.892
|-49,00
|
|Tam
|6.869
|6.932
|29,00
|
|Yarım
|3.347
|3.389
|14,00
|
|Çeyrek
|1.679
|1.694
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,09
|20,12
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,62
|0,05
|
|B. Petrol
|96,35
|96,35
|-0,43
|
Seans Raporu
10:47
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11:02XU100
Endeks 2, 723 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 44 üstünde . İşlem hacmi 11, 378.00 milyon TL de
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11:02TMSN
Yüzde 7.86 oranında artışla 58.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 890, 599 adet işlem
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11:01CEMTS
Yüzde 7.47 oranında artışla 34.54 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 187, 165 adet işlem
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11:00YEOTK
Yüzde 9.95 oranında artışla 24.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 771, 682 adet işlem
-
10:59KAPLM
Yüzde 5.47 oranında artışla 79.95 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 517 adet işlem