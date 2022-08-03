***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.08.2022 15:10
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisi: Fon portföyünün tamamı, devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Portföyün ağırlıklı ortalama vadesi sermaye piyasası araçlarının ayrı ayrı ortalama vadeleri dikkate alınarak bulunur. Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilmeyecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051464
BIST
17:132.727
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 42,64
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.734
En Düşük
2.701
17:1317,9575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0304
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
17:1318,3219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0798
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
17:131.030,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 12,73
|Açılış
|: 1.030,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.033,11
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler17:13
|DARDL
|4,29
|270.597.980
|% 10,00
|
|TMSN
|59,45
|534.467.678
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|47.989.650
|% 9,99
|
|EMNIS
|37,52
|574.099
|% 9,96
|
|BIZIM
|24,54
|107.538.247
|% 9,95
|
|COSMO
|14,90
|998.763
|% -9,97
|
|SRVGY
|96,70
|88.178.593
|% -9,96
|
|SNGYO
|4,98
|79.236.322
|% -9,95
|
|BRKO
|1,95
|2.227.859
|% -9,72
|
|ASUZU
|319,00
|358.799.370
|% -9,50
|
|THYAO
|55,45
|4.315.856.842
|% 0,82
|
|HEKTS
|38,22
|2.555.333.536
|% 7,60
|
|SISE
|23,82
|2.025.368.368
|% 2,32
|
|KARSN
|7,57
|1.596.862.257
|% 7,07
|
|SASA
|50,70
|1.213.317.143
|% 1,73
|
|TSKB
|2,92
|844.646.889
|% 1,74
|
|EKGYO
|3,22
|866.338.519
|% 1,90
|
|YKBNK
|5,06
|1.175.388.724
|% 2,85
|
|KARSN
|7,57
|1.596.862.257
|% 7,07
|
|ZOREN
|2,39
|384.388.528
|% 4,37
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9438
|17,9575
|% 0,17
|
|Euro
|18,3050
|18,3219
|% 0,44
|
|Sterlin
|21,6682
|21,7769
|% -0,19
|
|Frank
|18,6502
|18,7626
|% 0,34
|
|Riyal
|4,7609
|4,7848
|% 0,18
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|18,56
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.028
|9,98
|
|Cumhuriyet
|6.851
|6.954
|62,00
|
|Tam
|6.887
|6.939
|36,00
|
|Yarım
|3.356
|3.392
|17,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.696
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,15
|20,18
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,59
|0,02
|
|B. Petrol
|96,04
|96,04
|-0,74
|
Seans Raporu
17:13
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17:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, ISCTR, KOZAL
-
17:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 92 artarak (% 1.60 ) 2, 408
-
17:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DGGYO, BEYAZ, ISFIN, SKBNK, DURDO, TMSN, OBASE, KLMSN, YAYLA, EMNIS
-
17:27
Tabandan işlem gören hisse senetleri : COSMO, BRKO, SNGYO, SRVGY
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17:27
KARSN, EMNIS, AKSGY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında