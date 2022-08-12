***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.08.2022 09:45
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,000548 0,20 0,000548 0,20 0 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054921
BIST
10:202.869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 1,05
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.876
En Düşük
2.858
10:2017,9683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0303
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9702
En Düşük
17,9284
10:2018,5213
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0113
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5531
En Düşük
18,4965
10:201.036,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,34
|Açılış
|: 1.036,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.036,35
En Düşük
1.030,71
BIST En Aktif Hisseler10:17
|BARMA
|47,90
|35.310.730
|% 9,96
|
|ARDYZ
|7,23
|16.004.747
|% 9,88
|
|TRCAS
|10,40
|44.554.396
|% 8,22
|
|COSMO
|20,48
|777.216
|% 7,79
|
|KIMMR
|4,56
|43.991.585
|% 7,55
|
|PAMEL
|169,80
|4.630.275
|% -9,29
|
|DOBUR
|44,50
|148.630
|% -6,71
|
|AKENR
|2,07
|22.751.289
|% -5,48
|
|TEKTU
|1,76
|10.993.541
|% -5,38
|
|AKSA
|58,55
|106.519.788
|% -4,80
|
|THYAO
|62,95
|1.471.763.885
|% 2,52
|
|GARAN
|17,95
|260.679.568
|% -0,66
|
|SAHOL
|23,40
|238.435.580
|% -3,07
|
|ODAS
|3,96
|207.604.501
|% 0,76
|
|KCHOL
|41,38
|189.676.676
|% -0,29
|
|ODAS
|3,96
|207.604.501
|% 0,76
|
|ALBRK
|1,81
|82.239.121
|% 4,62
|
|DOHOL
|4,43
|164.091.756
|% -0,89
|
|TSKB
|3,49
|108.476.983
|% -0,57
|
|YKBNK
|5,59
|169.961.648
|% -0,53
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9583
|17,9677
|% 0,17
|
|Euro
|18,5067
|18,5201
|% -0,07
|
|Sterlin
|21,8550
|21,9646
|% 0,09
|
|Frank
|19,0037
|19,1182
|% 0,05
|
|Riyal
|4,7676
|4,7915
|% 0,08
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|3,08
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.036
|2,95
|
|Cumhuriyet
|6.919
|7.024
|9,00
|
|Tam
|6.939
|6.995
|3,00
|
|Yarım
|3.381
|3.420
|2,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.709
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,42
|20,44
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|0,08
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,06
|