***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.09.2022 15:00
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYGAPO01100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061421
BIST
16:133.483
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 79,95
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.428
16:1318,2428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0277
|Açılış
|: 18,3330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2433
En Düşük
18,2142
16:1318,1942
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0454
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3252
En Düşük
18,1283
16:131.004,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,54
|Açılış
|: 1.004,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
1.004,00
BIST En Aktif Hisseler16:13
|AKSUE
|34,10
|17.487.596
|% 10,00
|
|VAKBN
|11,78
|1.218.686.649
|% 9,99
|
|MTRKS
|38,14
|73.582.790
|% 9,98
|
|EUKYO
|4,41
|10.762.564
|% 9,98
|
|YONGA
|26,90
|340.756
|% 9,98
|
|HEDEF
|9,81
|43.941.565
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|SANEL
|9,96
|1.730.267
|% -4,78
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|DGNMO
|3,40
|31.514.347
|% -3,95
|
|AKBNK
|15,63
|10.107.694.082
|% -0,38
|
|YKBNK
|8,42
|9.346.148.651
|% 7,40
|
|THYAO
|75,35
|5.976.752.560
|% 0,87
|
|ISCTR
|11,31
|4.746.043.092
|% 9,91
|
|EKGYO
|5,02
|3.817.259.955
|% 2,87
|
|YKBNK
|8,42
|9.346.148.651
|% 7,40
|
|EKGYO
|5,02
|3.817.259.955
|% 2,87
|
|AKBNK
|15,63
|10.107.694.082
|% -0,38
|
|ISCTR
|11,31
|4.746.043.092
|% 9,91
|
|HALKB
|12,51
|3.009.262.981
|% 9,93
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2338
|18,2428
|% 0,15
|
|Euro
|18,1837
|18,1942
|% -0,25
|
|Sterlin
|20,8897
|20,9945
|% -0,36
|
|Frank
|18,6466
|18,7590
|% 0,31
|
|Riyal
|4,8382
|4,8625
|% 0,06
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-7,19
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.006
|-0,81
|
|Cumhuriyet
|6.753
|6.855
|19,00
|
|Tam
|6.782
|6.840
|-55,00
|
|Yarım
|3.305
|3.341
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.657
|1.673
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,42
|18,45
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,82
|10,84
|0,01
|
|B. Petrol
|89,15
|89,15
|1,15
|
Seans Raporu
16:13
daha fazla
-
16:27XU100
Endeks 3, 479 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 24 üstünde . İşlem hacmi 82, 949.00 milyon TL de
-
16:27PAGYO
Yüzde 6.15 oranında artışla 19.17 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 918, 397 adet işlem
-
16:25ZPLIB
Yüzde 7.57 oranında artışla 45.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 771, 217 adet işlem
-
16:23INTEM
Yüzde 6.07 oranında artışla 96.05 lira fiyatla işlem gören hissede 106, 702 adet işlem
-
16:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VESTL, TKFEN, TCELL