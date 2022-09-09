***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.09.2022 15:41
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
14.09.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061933
BIST
15:543.536
En Yüksek
|Değişim
|: 2,86%
|| 98,46
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
15:5418,2465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0235
|Açılış
|: 18,2970
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
15:5418,3207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0913
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
15:541.008,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 6,99
|Açılış
|: 1.008,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler15:54
|GARAN
|26,18
|2.859.813.275
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,44
|3.833.137.879
|% 9,99
|
|HALKB
|13,76
|1.392.404.393
|% 9,99
|
|GRNYO
|4,96
|3.139.834
|% 9,98
|
|KRDMD
|14,26
|3.773.854.228
|% 9,95
|
|DIRIT
|3,25
|180.487
|% -7,67
|
|HEDEF
|9,15
|37.822.695
|% -6,73
|
|BRMEN
|3,70
|462.437
|% -5,61
|
|MTRKS
|36,22
|44.092.100
|% -5,03
|
|MEDTR
|25,06
|19.414.355
|% -4,93
|
|AKBNK
|16,04
|12.511.211.751
|% 5,87
|
|YKBNK
|9,15
|7.564.815.257
|% 7,52
|
|EREGL
|32,96
|7.000.768.232
|% 6,67
|
|THYAO
|73,80
|4.893.342.175
|% 1,10
|
|EKGYO
|5,18
|4.495.800.298
|% 5,93
|
|EKGYO
|5,18
|4.495.800.298
|% 5,93
|
|YKBNK
|9,15
|7.564.815.257
|% 7,52
|
|AKBNK
|16,04
|12.511.211.751
|% 5,87
|
|ISCTR
|12,44
|3.833.137.879
|% 9,99
|
|KRDMD
|14,26
|3.773.854.228
|% 9,95
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2329
|18,2465
|% 0,13
|
|Euro
|18,3130
|18,3207
|% 0,50
|
|Sterlin
|21,0575
|21,1631
|% 0,73
|
|Frank
|18,9364
|19,0504
|% 1,20
|
|Riyal
|4,8400
|4,8643
|% 0,08
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|10,73
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.010
|8,05
|
|Cumhuriyet
|6.742
|6.844
|14,00
|
|Tam
|6.783
|6.839
|10,00
|
|Yarım
|3.305
|3.348
|10,00
|
|Çeyrek
|1.657
|1.673
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,71
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,95
|10,97
|0,09
|
|B. Petrol
|90,92
|90,92
|1,77
|
Seans Raporu
15:54
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