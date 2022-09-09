***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.09.2022 15:41
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
14.09.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061934
BIST
16:133.539
En Yüksek
|Değişim
|: 2,95%
|| 101,51
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
16:1318,2421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0191
|Açılış
|: 18,2970
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
16:1318,3368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1074
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
16:131.008,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,56
|Açılış
|: 1.008,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler16:13
|GARAN
|26,18
|2.861.889.663
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,44
|3.864.867.181
|% 9,99
|
|HALKB
|13,76
|1.393.458.326
|% 9,99
|
|OSMEN
|38,12
|10.090.423
|% 9,98
|
|GRNYO
|4,96
|3.139.834
|% 9,98
|
|DIRIT
|3,25
|180.487
|% -7,67
|
|HEDEF
|9,10
|38.604.020
|% -7,24
|
|MTRKS
|35,96
|44.833.222
|% -5,72
|
|BRMEN
|3,70
|462.437
|% -5,61
|
|MEDTR
|25,00
|22.092.695
|% -5,16
|
|AKBNK
|16,07
|13.158.414.845
|% 6,07
|
|YKBNK
|9,19
|8.002.679.014
|% 7,99
|
|EREGL
|33,00
|7.208.575.967
|% 6,80
|
|THYAO
|74,30
|5.095.727.000
|% 1,78
|
|EKGYO
|5,14
|4.706.189.047
|% 5,11
|
|EKGYO
|5,14
|4.706.189.047
|% 5,11
|
|YKBNK
|9,19
|8.002.679.014
|% 7,99
|
|AKBNK
|16,07
|13.158.414.845
|% 6,07
|
|ISCTR
|12,44
|3.864.867.181
|% 9,99
|
|KRDMD
|14,26
|3.778.820.986
|% 9,95
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2352
|18,2421
|% 0,10
|
|Euro
|18,3311
|18,3368
|% 0,59
|
|Sterlin
|21,0455
|21,1510
|% 0,67
|
|Frank
|18,9207
|19,0347
|% 1,12
|
|Riyal
|4,8393
|4,8635
|% 0,07
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|8,38
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|5,90
|
|Cumhuriyet
|6.733
|6.834
|4,00
|
|Tam
|6.768
|6.826
|-3,00
|
|Yarım
|3.298
|3.342
|4,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.669
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,62
|18,64
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,94
|10,95
|0,08
|
|B. Petrol
|91,95
|91,95
|2,80
|
Seans Raporu
16:13
daha fazla
-
16:28XU100
Endeks 3, 539 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 95 üstünde . İşlem hacmi 81, 338.00 milyon TL de
-
16:28GARFA
Yüzde 6.18 oranında artışla 17.71 lira fiyatla işlem gören hissede 519, 122 adet işlem
-
16:27GLBMD
Yüzde 8.69 oranında artışla 10.26 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 469, 925 adet işlem
-
16:25ISFIN
Yüzde 6.99 oranında artışla 8.72 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 701, 336 adet işlem
-
16:24YKBNK
Yüzde 8.34 oranında artışla 9.22 lira fiyatla işlem gören hissede 886, 293, 395 adet işlem