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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

09.09.2022 15:41
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
14.09.2022




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061934


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BIST En Aktif Hisseler16:13
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GARAN 26,18 2.861.889.663 % 10,00  
ISCTR 12,44 3.864.867.181 % 9,99  
HALKB 13,76 1.393.458.326 % 9,99  
OSMEN 38,12 10.090.423 % 9,98  
GRNYO 4,96 3.139.834 % 9,98  
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16:13 Alış Satış %  
Dolar 18,2352 18,2421 % 0,10  
Euro 18,3311 18,3368 % 0,59  
Sterlin 21,0455 21,1510 % 0,67  
Frank 18,9207 19,0347 % 1,12  
Riyal 4,8393 4,8635 % 0,07  
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16:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.717 1.717 8,38  
Altın Gr. 1.007 1.007 5,90  
Cumhuriyet 6.733 6.834 4,00  
Tam 6.768 6.826 -3,00  
Yarım 3.298 3.342 4,00  
Çeyrek 1.654 1.669 0,00  
Gümüş.Ons 18,62 18,64 0,10  
Gümüş Gr. 10,94 10,95 0,08  
B. Petrol 91,95 91,95 2,80  
Seans Raporu 16:13
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