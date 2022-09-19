***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.09.2022 09:22
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Benan Tanfer 17.09.2021 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2019-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi-Müdür 25 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Serkan Saraç 17.09.2021 2014 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi-Müdür 16 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hakan Çınar 17.09.2021 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür 13 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Müge Dağıstan Muğaloğlu 17.09.2021 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - SGMK Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Turgut Gürbüz 17.09.2021 2015 - 2018 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Head of Trading 2018 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 13 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Mehmet Kapudan 17.09.2021 2016 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi-Müdür 13 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hakan Nazlı 17.09.2021 2016 - 2018 HSBC Portföy Yönetimi
11:203.382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 5,02
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.394
En Düşük
3.370
11:2018,2914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0358
|Açılış
|: 18,4780
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,2948
En Düşük
18,2293
11:2018,3043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0205
|Açılış
|: 18,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,3351
En Düşük
18,2312
11:20977,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -6,04
|Açılış
|: 977,43
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
975,84
BIST En Aktif Hisseler11:18
|SMRTG
|45,98
|95.151.528
|% 10,00
|
|RODRG
|37,90
|6.946.980
|% 9,98
|
|MERKO
|6,51
|22.887.782
|% 9,97
|
|HKTM
|34,04
|23.981.449
|% 9,95
|
|ALMAD
|3,87
|18.877.378
|% 9,63
|
|ISGYO
|15,38
|4.774.490
|% -9,95
|
|ATSYH
|103,30
|5.208.179
|% -9,94
|
|VAKBN
|9,36
|108.551.159
|% -9,91
|
|SKBNK
|3,84
|3.904.424
|% -9,86
|
|TSKB
|4,41
|4.046.431
|% -9,82
|
|GARAN
|20,62
|1.298.917.161
|% -5,33
|
|EKGYO
|4,55
|1.013.822.810
|% 4,12
|
|ASELS
|33,54
|884.900.798
|% -0,77
|
|AKBNK
|12,03
|864.157.544
|% -1,31
|
|HALKB
|9,23
|848.017.892
|% -7,14
|
|EKGYO
|4,55
|1.013.822.810
|% 4,12
|
|HALKB
|9,23
|848.017.892
|% -7,14
|
|YKBNK
|7,26
|619.776.036
|% -0,95
|
|ISCTR
|8,65
|675.186.061
|% -1,26
|
|AKBNK
|12,03
|864.157.544
|% -1,31
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2834
|18,2896
|% 0,19
|
|Euro
|18,2648
|18,3010
|% 0,09
|
|Sterlin
|20,7544
|20,8585
|% -0,16
|
|Frank
|18,8090
|18,9223
|% -0,18
|
|Riyal
|4,8525
|4,8769
|% 0,18
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.664
|-11,71
|
|Altın Gr.
|977
|978
|-5,96
|
|Cumhuriyet
|6.663
|6.763
|29,00
|
|Tam
|6.649
|6.734
|22,00
|
|Yarım
|3.240
|3.280
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.641
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,32
|19,34
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,35
|-0,17
|
|B. Petrol
|90,07
|90,07
|-1,28
|