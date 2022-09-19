***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.09.2022 09:52
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Benan Tanfer 30.06.2022 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2019- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi-Müdür 25 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Serkan Saraç 30.06.2022 2014 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi-Müdür 16 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hakan Çınar 30.06.2022 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür 13 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Müge Dağıstan Muğaloğlu 30.06.2022 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - SGMK Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Turgut Gürbüz 30.06.2022 2015 - 2018 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Head of Trading 2018 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.
11:243.382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 4,64
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.394
En Düşük
3.370
11:2418,2948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0392
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,2948
En Düşük
18,2293
11:2418,2918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0080
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,3351
En Düşük
18,2312
11:24977,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -6,08
|Açılış
|: 977,39
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
975,84
BIST En Aktif Hisseler11:24
|SMRTG
|45,98
|95.383.911
|% 10,00
|
|RODRG
|37,90
|7.097.632
|% 9,98
|
|MERKO
|6,51
|22.915.638
|% 9,97
|
|HKTM
|34,04
|23.996.835
|% 9,95
|
|IZFAS
|3,98
|10.689.148
|% 9,64
|
|ISGYO
|15,38
|5.186.782
|% -9,95
|
|ATSYH
|103,30
|5.208.179
|% -9,94
|
|VAKBN
|9,36
|108.794.696
|% -9,91
|
|SKBNK
|3,84
|3.927.153
|% -9,86
|
|TSKB
|4,41
|4.211.673
|% -9,82
|
|GARAN
|20,44
|1.394.354.384
|% -6,15
|
|EKGYO
|4,54
|1.022.610.595
|% 3,89
|
|ASELS
|33,54
|928.451.318
|% -0,77
|
|HALKB
|9,14
|903.200.076
|% -8,05
|
|AKBNK
|12,00
|902.865.495
|% -1,56
|
|EKGYO
|4,54
|1.022.610.595
|% 3,89
|
|HALKB
|9,14
|903.200.076
|% -8,05
|
|YKBNK
|7,26
|640.318.829
|% -0,95
|
|ISCTR
|8,65
|695.823.764
|% -1,26
|
|AKBNK
|12,00
|902.865.495
|% -1,56
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2818
|18,2948
|% 0,21
|
|Euro
|18,2631
|18,2918
|% 0,04
|
|Sterlin
|20,7525
|20,8566
|% -0,17
|
|Frank
|18,8119
|18,9252
|% -0,17
|
|Riyal
|4,8545
|4,8788
|% 0,22
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.667
|-8,89
|
|Altın Gr.
|977
|977
|-6,08
|
|Cumhuriyet
|6.663
|6.763
|29,00
|
|Tam
|6.652
|6.735
|23,00
|
|Yarım
|3.241
|3.280
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.641
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,35
|19,37
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,33
|11,35
|-0,18
|
|B. Petrol
|89,96
|89,96
|-1,39
|