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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

19.09.2022 10:00
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Benan Tanfer 29.09.2017 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2019- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi-Müdür 25 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Serkan Saraç 29.09.2017 2014 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi-Müdür 16 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hakan Çınar 29.09.2017 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöne
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ACSEL 52,25 53.501.826 % 0,00  
ADEL 33,20 10.029.226 % 0,00  
ADESE 1,16 137.509.139 % 0,00  
AGYO 5,54 22.371.746 % 0,00  
AKBNK 12,19 7.574.439.216 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,2812 18,2950 % 0,22  
Euro 18,2437 18,2645 % -0,11  
Sterlin 20,7864 20,8906 % -0,00  
Frank 18,8265 18,9399 % -0,09  
Riyal 4,8521 4,8765 % 0,17  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.666 1.666 -9,36  
Altın Gr. 979 980 -3,85  
Cumhuriyet 6.663 6.763 29,00  
Tam 6.651 6.755 43,00  
Yarım 3.241 3.290 9,00  
Çeyrek 1.625 1.646 5,00  
Gümüş.Ons 19,34 19,37 -0,22  
Gümüş Gr. 11,37 11,39 -0,14  
B. Petrol 91,10 91,10 -0,25  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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