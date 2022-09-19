***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.09.2022 10:25
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Benan Tanfer 12.08.2021 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2019-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi
10:413.384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 6,88
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.394
En Düşük
3.370
10:4118,2948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0392
|Açılış
|: 18,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4930
|
18,2948
En Düşük
18,2293
10:4118,2923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0085
|Açılış
|: 18,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,3351
En Düşük
18,2312
10:41977,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -6,36
|Açılış
|: 977,11
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
975,84
BIST En Aktif Hisseler10:39
|SMRTG
|45,98
|92.513.839
|% 10,00
|
|RODRG
|37,90
|4.336.813
|% 9,98
|
|MERKO
|6,51
|21.920.448
|% 9,97
|
|HKTM
|34,04
|23.030.916
|% 9,95
|
|IZFAS
|3,95
|6.307.518
|% 8,82
|
|ISGYO
|15,38
|3.070.217
|% -9,95
|
|ATSYH
|103,30
|5.208.179
|% -9,94
|
|VAKBN
|9,36
|106.722.495
|% -9,91
|
|NTHOL
|9,96
|38.136.981
|% -9,86
|
|SKBNK
|3,84
|1.968.372
|% -9,86
|
|GARAN
|20,46
|1.053.937.253
|% -6,06
|
|EKGYO
|4,54
|814.588.092
|% 3,89
|
|HALKB
|9,23
|631.604.063
|% -7,14
|
|AKBNK
|12,03
|560.135.521
|% -1,31
|
|THYAO
|73,90
|535.373.851
|% -0,07
|
|EKGYO
|4,54
|814.588.092
|% 3,89
|
|HALKB
|9,23
|631.604.063
|% -7,14
|
|YKBNK
|7,24
|471.116.912
|% -1,23
|
|ZOREN
|3,38
|180.550.530
|% 7,64
|
|ISCTR
|8,66
|460.391.684
|% -1,14
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2832
|18,2910
|% 0,19
|
|Euro
|18,2511
|18,2913
|% 0,04
|
|Sterlin
|20,7682
|20,8723
|% -0,09
|
|Frank
|18,8041
|18,9174
|% -0,21
|
|Riyal
|4,8521
|4,8765
|% 0,17
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|-13,62
|
|Altın Gr.
|977
|977
|-6,47
|
|Cumhuriyet
|6.663
|6.763
|29,00
|
|Tam
|6.639
|6.733
|21,00
|
|Yarım
|3.235
|3.279
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.640
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,31
|19,33
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,32
|11,34
|-0,19
|
|B. Petrol
|90,75
|90,75
|-0,60
|
Seans Raporu
10:39
daha fazla
-
10:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 82 artarak (% 0.05 ) 3, 670
-
10:54
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, NTHOL, ISGYO
-
10:54
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, EKGYO, TRKCM
-
10:54XU100
Endeks 3, 381 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 11 üstünde . İşlem hacmi 10, 795.00 milyon TL de
-
10:54MERKO
Yüzde 9.97 oranında artışla 6.51 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 409, 790 adet işlem