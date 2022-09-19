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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

19.09.2022 10:25
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Benan Tanfer 12.08.2021 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2019-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi
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BIST En Aktif Hisseler10:39
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SMRTG 45,98 92.513.839 % 10,00  
RODRG 37,90 4.336.813 % 9,98  
MERKO 6,51 21.920.448 % 9,97  
HKTM 34,04 23.030.916 % 9,95  
IZFAS 3,95 6.307.518 % 8,82  
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10:39 Alış Satış %  
Dolar 18,2832 18,2910 % 0,19  
Euro 18,2511 18,2913 % 0,04  
Sterlin 20,7682 20,8723 % -0,09  
Frank 18,8041 18,9174 % -0,21  
Riyal 4,8521 4,8765 % 0,17  
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10:39 Alış Satış %  
Altın Ons 1.662 1.662 -13,62  
Altın Gr. 977 977 -6,47  
Cumhuriyet 6.663 6.763 29,00  
Tam 6.639 6.733 21,00  
Yarım 3.235 3.279 -2,00  
Çeyrek 1.622 1.640 -1,00  
Gümüş.Ons 19,31 19,33 -0,25  
Gümüş Gr. 11,32 11,34 -0,19  
B. Petrol 90,75 90,75 -0,60  
Seans Raporu 10:39
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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