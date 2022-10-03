***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.10.2022 17:07
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
04.10.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066790
BIST
16:523.307
En Yüksek
|Değişim
|: 3,98%
|| 126,62
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.310
En Düşük
3.196
16:5218,5502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0485
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5709
En Düşük
18,4910
16:5218,2234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0871
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
16:52996,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 8,44
|Açılış
|: 996,66
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
999,71
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler16:52
|AYES
|39,60
|1.579.165
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|81.075.886
|% 9,99
|
|SODSN
|24,72
|351.971
|% 9,96
|
|KONTR
|64,10
|617.498.103
|% 9,95
|
|ZOREN
|3,92
|178.634.027
|% 9,80
|
|ULUFA
|4,50
|11.887.112
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|441.286
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|22.674.257
|% -9,91
|
|EMNIS
|43,90
|173.502
|% -7,15
|
|GMTAS
|3,71
|28.458.809
|% -6,78
|
|THYAO
|75,75
|5.325.091.968
|% 7,29
|
|SASA
|70,25
|2.856.757.962
|% 3,01
|
|TUPRS
|315,10
|1.867.489.376
|% 8,81
|
|YKBNK
|7,47
|1.752.669.213
|% 5,66
|
|ASELS
|30,16
|1.581.857.344
|% 2,94
|
|EKGYO
|4,00
|1.490.098.770
|% 3,36
|
|YKBNK
|7,47
|1.752.669.213
|% 5,66
|
|ODAS
|6,64
|1.125.150.776
|% 4,73
|
|HALKB
|7,29
|1.031.508.223
|% 4,44
|
|ISCTR
|7,96
|1.026.475.683
|% 5,85
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5438
|18,5502
|% 0,26
|
|Euro
|18,1997
|18,2234
|% 0,48
|
|Sterlin
|20,7474
|20,8515
|% 0,70
|
|Frank
|18,6358
|18,7480
|% -0,19
|
|Riyal
|4,9196
|4,9443
|% 0,19
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|9,62
|
|Altın Gr.
|995
|995
|7,11
|
|Cumhuriyet
|6.648
|6.748
|24,00
|
|Tam
|6.693
|6.748
|16,00
|
|Yarım
|3.256
|3.296
|5,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.648
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,16
|20,19
|1,14
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,95
|0,62
|
|B. Petrol
|89,56
|89,56
|4,42
|
Seans Raporu
16:52
daha fazla
-
17:07SEKFK
Yüzde 7.28 oranında artışla 7.66 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 259, 156 adet işlem
-
17:06IZFAS
Yüzde 7.17 oranında artışla 4.93 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 042, 490 adet işlem
-
17:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 156, 37 artarak (% 4.52 ) 3, 614
-
17:04XU100
Endeks 3, 305 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 93 üstünde . İşlem hacmi 42, 584.00 milyon TL de
-
17:04SEKFK
Yüzde 7.14 oranında artışla 7.65 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 186, 250 adet işlem