***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.12.2022 13:03
ev Araçlar Lisansı
Olcay Karabina 12.08.2021 2013 - 2018 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür Yard., Sabit Getirili Menkul Kıymetler 2018 - 2021 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür, Strateji ve Varlık Dağılımı 2021 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür, Mutlak Getirili Ürünler 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Toygar Sekmen 25.04.2022 2017-2019 İş Portföy Yönetimi - Uzman, Dağıtım Kanalları Yönetimi 2019-2022 İş Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi, Çoklu Varlık Yönetimi 2022-Devam Garanti Portföy Yönetimi- Kıdemli Portföy Yöneticisi, Dövizli Fonlar 9 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Ali Dartanel 01.08.2022 2017- 2021 HSBC Portföy Yönetimi , SGMK Yetkili 2021-2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Asistan Portföy Yöneticisi 2022- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yöneticisi 5 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Faruk Demirkol 01.12.2022 2017 - 2018 GarantiBBVA Emeklilik, Fon Yönetimi Yetkili 2018 - 01.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Finansal Risk Yönetimi Uzmanı 02.2022 - 11.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş, Asistan Portföy Yöneticisi 12.2022 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş, Portföy Yöneticisi 5 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı - Finansal Risk Yönetimi (FRM)
Ögeday Gürbüz 15.12.2022 2017-2022 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Hisse Senedi Analisti 2022-Devam Garanti Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi, Hisse Senedi Yönetimi 6 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087891
BIST
13:095.210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 21,17
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.176
13:0918,6525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0089
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
13:0919,8138
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0082
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
13:091.066,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,95
|Açılış
|: 1.066,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,53
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler13:09
|BRKSN
|25,30
|6.337.474
|% 10,00
|
|ARASE
|255,20
|22.299.631
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.333.541
|% 9,99
|
|HALKB
|14,24
|2.595.232.054
|% 9,96
|
|SANEL
|14,68
|5.279.981
|% 9,96
|
|RALYH
|39,34
|158.516.549
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|6.747.067
|% -9,82
|
|EUREN
|14,36
|582.152.336
|% -9,80
|
|ALFAS
|291,50
|236.107.040
|% -8,76
|
|VKING
|21,50
|3.183.656
|% -7,33
|
|VAKBN
|12,31
|3.938.534.644
|% 7,32
|
|YKBNK
|12,11
|3.253.273.363
|% 2,28
|
|ENKAI
|27,14
|3.190.132.788
|% 5,93
|
|THYAO
|140,80
|3.045.495.144
|% 0,50
|
|EKGYO
|8,14
|2.869.831.877
|% 3,30
|
|EKGYO
|8,14
|2.869.831.877
|% 3,30
|
|VAKBN
|12,31
|3.938.534.644
|% 7,32
|
|SKBNK
|3,16
|1.009.321.056
|% 8,59
|
|YKBNK
|12,11
|3.253.273.363
|% 2,28
|
|TSKB
|4,98
|1.033.225.818
|% 7,33
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6485
|18,6525
|% 0,05
|
|Euro
|19,8035
|19,8138
|% -0,04
|
|Sterlin
|22,5846
|22,6979
|% -0,23
|
|Frank
|19,9783
|20,0987
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9462
|4,9710
|% 0,07
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|1,27
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|7.168
|7.277
|-1,00
|
|Tam
|7.202
|7.251
|-7,00
|
|Yarım
|3.488
|3.545
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.749
|1.772
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,69
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|13,55
|13,57
|-0,28
|
|B. Petrol
|79,41
|79,41
|-1,80
|