***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.12.2022 13:04
v Araçlar Lisansı
Olcay Karabina 13.07.2021 2013 - 2018 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür Yard., Sabit Getirili Menkul Kıymetler 2018 - 2021 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür, Strateji ve Varlık Dağılımı 2021 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür, Mutlak Getirili Ürünler 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Toygar Sekmen 25.04.2022 2017-2019 İş Portföy Yönetimi - Uzman, Dağıtım Kanalları Yönetimi 2019-2022 İş Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi, Çoklu Varlık Yönetimi 2022-Devam Garanti Portföy Yönetimi- Kıdemli Portföy Yöneticisi, Dövizli Fonlar 9 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Ali Dartanel 01.08.2022 2017- 2021 HSBC Portföy Yönetimi , SGMK Yetkili 2021-2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Asistan Portföy Yöneticisi 2022- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yöneticisi 5 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Faruk Demirkol 01.12.2022 2017 - 2018 GarantiBBVA Emeklilik, Fon Yönetimi Yetkili 2018 - 01.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Finansal Risk Yönetimi Uzmanı 02.2022 - 11.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş, Asistan Portföy Yöneticisi 12.2022 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş, Portföy Yöneticisi 5 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı - Finansal Risk Yönetimi (FRM)
Ögeday Gürbüz 15.12.2022 2017-2022 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Hisse Senedi Analisti 2022-Devam Garanti Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi, Hisse Senedi Yönetimi 6 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087894
BIST
12:585.216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 26,88
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.176
12:5818,6535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0099
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
12:5819,8189
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0031
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
12:581.065,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,32
|Açılış
|: 1.065,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,53
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler12:56
|ARASE
|255,20
|21.499.579
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.293.118
|% 9,99
|
|HALKB
|14,24
|2.513.342.812
|% 9,96
|
|AYCES
|98,85
|4.916.008
|% 9,96
|
|SANEL
|14,68
|5.278.615
|% 9,96
|
|RALYH
|39,34
|158.128.814
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|3.936.247
|% -9,82
|
|EUREN
|14,41
|559.159.682
|% -9,48
|
|KLNMA
|15,51
|312.265
|% -8,76
|
|ALFAS
|292,20
|229.813.337
|% -8,54
|
|VAKBN
|12,32
|3.607.613.831
|% 7,41
|
|ENKAI
|27,02
|3.128.394.122
|% 5,46
|
|YKBNK
|12,17
|3.024.741.380
|% 2,79
|
|EKGYO
|8,15
|2.808.831.426
|% 3,43
|
|THYAO
|140,60
|2.806.702.106
|% 0,36
|
|EKGYO
|8,15
|2.808.831.426
|% 3,43
|
|SKBNK
|3,17
|971.852.529
|% 8,93
|
|VAKBN
|12,32
|3.607.613.831
|% 7,41
|
|YKBNK
|12,17
|3.024.741.380
|% 2,79
|
|TSKB
|4,98
|944.512.961
|% 7,33
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6473
|18,6541
|% 0,06
|
|Euro
|19,8082
|19,8167
|% -0,03
|
|Sterlin
|22,5530
|22,6661
|% -0,36
|
|Frank
|19,9775
|20,0978
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9455
|4,9703
|% 0,06
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|1,53
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|0,81
|
|Cumhuriyet
|7.165
|7.273
|-5,00
|
|Tam
|7.208
|7.256
|-2,00
|
|Yarım
|3.490
|3.547
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.751
|1.773
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,67
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|13,55
|13,56
|-0,28
|
|B. Petrol
|79,53
|79,53
|-1,68
|