***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.12.2022 13:05
v Araçlar Lisansı
Olcay Karabina 13.07.2021 2013 - 2018 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür Yard., Sabit Getirili Menkul Kıymetler 2018 - 2021 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür, Strateji ve Varlık Dağılımı 2021 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür, Mutlak Getirili Ürünler 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Toygar Sekmen 25.04.2022 2017-2019 İş Portföy Yönetimi - Uzman, Dağıtım Kanalları Yönetimi 2019-2022 İş Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi, Çoklu Varlık Yönetimi 2022-Devam Garanti Portföy Yönetimi- Kıdemli Portföy Yöneticisi, Dövizli Fonlar 9 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Ali Dartanel 01.08.2022 2017- 2021 HSBC Portföy Yönetimi , SGMK Yetkili 2021-2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Asistan Portföy Yöneticisi 2022- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yöneticisi 5 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Faruk Demirkol 01.12.2022 2017 - 2018 GarantiBBVA Emeklilik, Fon Yönetimi Yetkili 2018 - 01.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Finansal Risk Yönetimi Uzmanı 02.2022 - 11.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş, Asistan Portföy Yöneticisi 12.2022 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş, Portföy Yöneticisi 5 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı - Finansal Risk Yönetimi (FRM)
Ögeday Gürbüz 15.12.2022 2017-2022 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Hisse Senedi Analisti 2022-Devam Garanti Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi, Hisse Senedi Yönetimi 6 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087895
BIST
13:105.209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 20,15
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.176
13:1018,6508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0072
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
13:1019,8130
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0090
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
13:101.066,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,25
|Açılış
|: 1.066,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,53
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler13:08
|BRKSN
|25,30
|6.305.015
|% 10,00
|
|ARASE
|255,20
|22.299.631
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.331.168
|% 9,99
|
|HALKB
|14,24
|2.593.427.262
|% 9,96
|
|SANEL
|14,68
|5.279.981
|% 9,96
|
|RALYH
|39,34
|158.507.226
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|6.222.611
|% -9,82
|
|EUREN
|14,37
|579.169.571
|% -9,74
|
|ALFAS
|291,60
|235.894.715
|% -8,73
|
|VKING
|21,50
|3.183.656
|% -7,33
|
|VAKBN
|12,34
|3.907.634.232
|% 7,59
|
|YKBNK
|12,14
|3.237.381.662
|% 2,53
|
|ENKAI
|27,16
|3.188.396.608
|% 6,01
|
|THYAO
|140,90
|3.030.728.542
|% 0,57
|
|EKGYO
|8,16
|2.860.965.726
|% 3,55
|
|EKGYO
|8,16
|2.860.965.726
|% 3,55
|
|VAKBN
|12,34
|3.907.634.232
|% 7,59
|
|SKBNK
|3,16
|1.006.035.945
|% 8,59
|
|YKBNK
|12,14
|3.237.381.662
|% 2,53
|
|TSKB
|5,00
|1.028.124.383
|% 7,76
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6483
|18,6524
|% 0,05
|
|Euro
|19,8080
|19,8151
|% -0,03
|
|Sterlin
|22,5831
|22,6964
|% -0,23
|
|Frank
|19,9792
|20,0995
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9459
|4,9707
|% 0,06
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|2,75
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.067
|1,28
|
|Cumhuriyet
|7.168
|7.277
|-1,00
|
|Tam
|7.210
|7.260
|2,00
|
|Yarım
|3.492
|3.549
|1,00
|
|Çeyrek
|1.751
|1.774
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,74
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|13,56
|13,59
|-0,26
|
|B. Petrol
|79,38
|79,38
|-1,83
|