***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.12.2022 13:07
ansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087898
BIST
13:315.211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 22,10
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.176
13:3118,6530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0094
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
13:3119,8295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0075
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
13:311.067,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,64
|Açılış
|: 1.067,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,53
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler13:29
|ARASE
|255,20
|22.450.965
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.367.134
|% 9,99
|
|HALKB
|14,24
|2.606.910.705
|% 9,96
|
|AYCES
|98,85
|4.930.144
|% 9,96
|
|SANEL
|14,68
|5.324.593
|% 9,96
|
|RALYH
|39,34
|158.816.477
|% -9,98
|
|EUREN
|14,34
|633.435.254
|% -9,92
|
|IDGYO
|4,41
|7.696.329
|% -9,82
|
|ALFAS
|291,50
|241.084.483
|% -8,76
|
|VKING
|21,50
|3.183.656
|% -7,33
|
|VAKBN
|12,34
|4.080.076.102
|% 7,59
|
|YKBNK
|12,12
|3.388.906.357
|% 2,36
|
|ENKAI
|27,16
|3.222.191.414
|% 6,01
|
|THYAO
|140,80
|3.133.310.929
|% 0,50
|
|EKGYO
|8,16
|3.057.252.922
|% 3,55
|
|EKGYO
|8,16
|3.057.252.922
|% 3,55
|
|VAKBN
|12,34
|4.080.076.102
|% 7,59
|
|SKBNK
|3,17
|1.042.016.945
|% 8,93
|
|YKBNK
|12,12
|3.388.906.357
|% 2,36
|
|TSKB
|4,99
|1.080.518.249
|% 7,54
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6469
|18,6557
|% 0,06
|
|Euro
|19,8197
|19,8308
|% 0,04
|
|Sterlin
|22,6025
|22,7159
|% -0,15
|
|Frank
|19,9773
|20,0976
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9442
|4,9690
|% 0,03
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|3,64
|
|Altın Gr.
|1.067
|1.067
|1,95
|
|Cumhuriyet
|7.168
|7.277
|-1,00
|
|Tam
|7.215
|7.265
|7,00
|
|Yarım
|3.494
|3.552
|4,00
|
|Çeyrek
|1.752
|1.775
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,75
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|13,62
|13,63
|-0,22
|
|B. Petrol
|79,16
|79,16
|-2,05
|