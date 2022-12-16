***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.12.2022 13:08
Türev Araçlar Lisansı
Olcay Karabina 13.07.2021 2013 - 2018 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür Yard., Sabit Getirili Menkul Kıymetler 2018 - 2021 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür, Strateji ve Varlık Dağılımı 2021 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür, Mutlak Getirili Ürünler 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Toygar Sekmen 25.04.2022 2017-2019 İş Portföy Yönetimi - Uzman, Dağıtım Kanalları Yönetimi 2019-2022 İş Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi, Çoklu Varlık Yönetimi 2022-Devam Garanti Portföy Yönetimi- Kıdemli Portföy Yöneticisi, Dövizli Fonlar 9 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Ögeday Gürbüz 18.04.2022 2017-2022 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Hisse Senedi Analisti 2022-Devam Garanti Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi, Hisse Senedi Yönetimi 6 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Ali Dartanel 01.08.2022 2017- 2021 HSBC Portföy Yönetimi , SGMK Yetkili 2021-2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Asistan Portföy Yöneticisi 2022- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yöneticisi 5 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Faruk Demirkol 01.12.2022 2017 - 2018 GarantiBBVA Emeklilik, Fon Yönetimi Yetkili 2018 - 01.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Finansal Risk Yönetimi Uzmanı 02.2022 - 11.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş, Asistan Portföy Yöneticisi 12.2022 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş, Portföy Yöneticisi 5 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı - Finansal Risk Yönetimi (FRM)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087900
BIST
13:205.213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 24,55
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.176
13:2018,6544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0108
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
13:2019,8232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0012
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
13:201.068,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,82
|Açılış
|: 1.068,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,53
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler13:20
|BRKSN
|25,30
|6.536.354
|% 10,00
|
|ARASE
|255,20
|22.299.631
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.349.986
|% 9,99
|
|HALKB
|14,24
|2.602.952.626
|% 9,96
|
|SANEL
|14,68
|5.324.593
|% 9,96
|
|RALYH
|39,34
|158.724.107
|% -9,98
|
|EUREN
|14,34
|619.473.361
|% -9,92
|
|IDGYO
|4,41
|7.646.346
|% -9,82
|
|ALFAS
|292,00
|238.716.634
|% -8,61
|
|VKING
|21,50
|3.183.656
|% -7,33
|
|VAKBN
|12,28
|4.025.818.286
|% 7,06
|
|YKBNK
|12,10
|3.312.807.875
|% 2,20
|
|ENKAI
|27,14
|3.206.859.013
|% 5,93
|
|THYAO
|140,80
|3.103.995.721
|% 0,50
|
|EKGYO
|8,15
|2.877.689.640
|% 3,43
|
|EKGYO
|8,15
|2.877.689.640
|% 3,43
|
|VAKBN
|12,28
|4.025.818.286
|% 7,06
|
|SKBNK
|3,17
|1.035.795.088
|% 8,93
|
|YKBNK
|12,10
|3.312.807.875
|% 2,20
|
|TSKB
|4,97
|1.064.766.883
|% 7,11
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6480
|18,6544
|% 0,06
|
|Euro
|19,8124
|19,8232
|% 0,01
|
|Sterlin
|22,6154
|22,7288
|% -0,09
|
|Frank
|20,0005
|20,1210
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9444
|4,9692
|% 0,03
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|3,96
|
|Altın Gr.
|1.068
|1.068
|2,84
|
|Cumhuriyet
|7.168
|7.277
|-1,00
|
|Tam
|7.220
|7.270
|12,00
|
|Yarım
|3.496
|3.554
|6,00
|
|Çeyrek
|1.754
|1.777
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,76
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|13,65
|13,67
|-0,18
|
|B. Petrol
|79,20
|79,20
|-2,01
|