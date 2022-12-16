***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.12.2022 13:20
v Araçlar Lisansı
Olcay Karabina 12.08.2021 2013 - 2018 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür Yard., Sabit Getirili Menkul Kıymetler 2018 - 2021 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür, Strateji ve Varlık Dağılımı 2021 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür, Mutlak Getirili Ürünler 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Toygar Sekmen 25.04.2022 2017-2019 İş Portföy Yönetimi - Uzman, Dağıtım Kanalları Yönetimi 2019-2022 İş Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi, Çoklu Varlık Yönetimi 2022-Devam Garanti Portföy Yönetimi- Kıdemli Portföy Yöneticisi, Dövizli Fonlar 9 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Ögeday Gürbüz 18.04.2022 2017-2022 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Hisse Senedi Analisti 2022-Devam Garanti Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi, Hisse Senedi Yönetimi 6 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Ali Dartanel 01.08.2022 2017- 2021 HSBC Portföy Yönetimi , SGMK Yetkili 2021-2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Asistan Portföy Yöneticisi 2022- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yöneticisi 5 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Faruk Demirkol 01.12.2022 2017 - 2018 GarantiBBVA Emeklilik, Fon Yönetimi Yetkili 2018 - 01.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Finansal Risk Yönetimi Uzmanı 02.2022 - 11.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş, Asistan Portföy Yöneticisi 12.2022 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş, Portföy Yöneticisi 5 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı - Finansal Risk Yönetimi (FRM)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087902
BIST
13:415.214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 24,96
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.176
13:4118,6528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0092
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
13:4119,8272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0052
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
13:411.068,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,79
|Açılış
|: 1.068,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,53
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler13:41
|ARASE
|255,20
|22.519.358
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.391.378
|% 9,99
|
|HALKB
|14,24
|2.610.880.917
|% 9,96
|
|AYCES
|98,85
|4.951.001
|% 9,96
|
|SANEL
|14,68
|5.324.593
|% 9,96
|
|RALYH
|39,34
|159.878.972
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|7.732.226
|% -9,82
|
|EUREN
|14,44
|650.620.390
|% -9,30
|
|KLNMA
|15,51
|785.474
|% -8,76
|
|ALFAS
|295,00
|243.726.444
|% -7,67
|
|VAKBN
|12,32
|4.144.957.020
|% 7,41
|
|YKBNK
|12,10
|3.498.386.955
|% 2,20
|
|ENKAI
|27,14
|3.235.946.344
|% 5,93
|
|THYAO
|140,70
|3.182.149.861
|% 0,43
|
|EKGYO
|8,15
|3.088.920.987
|% 3,43
|
|EKGYO
|8,15
|3.088.920.987
|% 3,43
|
|VAKBN
|12,32
|4.144.957.020
|% 7,41
|
|SKBNK
|3,17
|1.054.930.960
|% 8,93
|
|YKBNK
|12,10
|3.498.386.955
|% 2,20
|
|TSKB
|4,99
|1.107.131.889
|% 7,54
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6476
|18,6528
|% 0,05
|
|Euro
|19,8143
|19,8272
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,6229
|22,7364
|% -0,06
|
|Frank
|19,9780
|20,0984
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9461
|4,9709
|% 0,07
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|3,21
|
|Altın Gr.
|1.068
|1.068
|2,69
|
|Cumhuriyet
|7.168
|7.277
|-1,00
|
|Tam
|7.218
|7.268
|10,00
|
|Yarım
|3.495
|3.553
|5,00
|
|Çeyrek
|1.753
|1.776
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,73
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|13,63
|13,65
|-0,20
|
|B. Petrol
|79,17
|79,17
|-2,04
|