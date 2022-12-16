***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.12.2022 13:20
ev Araçlar Lisansı
Olcay Karabina 13.07.2021 2013 - 2018 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür Yard., Sabit Getirili Menkul Kıymetler 2018 - 2021 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür, Strateji ve Varlık Dağılımı 2021 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür, Mutlak Getirili Ürünler 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Toygar Sekmen 25.04.2022 2017-2019 İş Portföy Yönetimi - Uzman, Dağıtım Kanalları Yönetimi 2019-2022 İş Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi, Çoklu Varlık Yönetimi 2022-Devam Garanti Portföy Yönetimi- Kıdemli Portföy Yöneticisi, Dövizli Fonlar 9 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Ali Dartanel 01.08.2022 2017- 2021 HSBC Portföy Yönetimi , SGMK Yetkili 2021-2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Asistan Portföy Yöneticisi 2022- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yöneticisi 5 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Faruk Demirkol 01.12.2022 2017 - 2018 GarantiBBVA Emeklilik, Fon Yönetimi Yetkili 2018 - 01.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Finansal Risk Yönetimi Uzmanı 02.2022 - 11.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş, Asistan Portföy Yöneticisi 12.2022 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş, Portföy Yöneticisi 5 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı - Finansal Risk Yönetimi (FRM)
Ögeday Gürbüz 15.12.2022 2017-2022 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Hisse Senedi Analisti 2022-Devam Garanti Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi, Hisse Senedi Yönetimi 6 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087904
BIST
13:285.214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 25,03
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.176
13:2818,6557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0121
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
13:2819,8308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0088
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
13:281.067,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,07
|Açılış
|: 1.067,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,53
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler13:26
|ARASE
|255,20
|22.450.965
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.361.552
|% 9,99
|
|HALKB
|14,24
|2.605.223.023
|% 9,96
|
|AYCES
|98,85
|4.930.144
|% 9,96
|
|SANEL
|14,68
|5.324.593
|% 9,96
|
|RALYH
|39,34
|158.816.477
|% -9,98
|
|EUREN
|14,34
|630.163.067
|% -9,92
|
|IDGYO
|4,41
|7.696.324
|% -9,82
|
|ALFAS
|291,20
|239.919.436
|% -8,86
|
|VKING
|21,50
|3.183.656
|% -7,33
|
|VAKBN
|12,32
|4.050.238.478
|% 7,41
|
|YKBNK
|12,07
|3.359.396.660
|% 1,94
|
|ENKAI
|27,18
|3.220.231.293
|% 6,09
|
|THYAO
|140,70
|3.126.075.113
|% 0,43
|
|EKGYO
|8,18
|3.045.559.655
|% 3,81
|
|EKGYO
|8,18
|3.045.559.655
|% 3,81
|
|VAKBN
|12,32
|4.050.238.478
|% 7,41
|
|SKBNK
|3,17
|1.038.786.963
|% 8,93
|
|YKBNK
|12,07
|3.359.396.660
|% 1,94
|
|TSKB
|4,97
|1.075.099.841
|% 7,11
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6485
|18,6541
|% 0,06
|
|Euro
|19,8161
|19,8270
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,6058
|22,7192
|% -0,13
|
|Frank
|19,9769
|20,0972
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9441
|4,9689
|% 0,03
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|3,96
|
|Altın Gr.
|1.068
|1.068
|2,84
|
|Cumhuriyet
|7.168
|7.277
|-1,00
|
|Tam
|7.220
|7.270
|12,00
|
|Yarım
|3.496
|3.554
|6,00
|
|Çeyrek
|1.754
|1.777
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,76
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|13,65
|13,67
|-0,18
|
|B. Petrol
|79,20
|79,20
|-2,01
|