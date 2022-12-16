***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.12.2022 13:21
ev Araçlar Lisansı
Olcay Karabina 12.08.2021 2013 - 2018 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür Yard., Sabit Getirili Menkul Kıymetler 2018 - 2021 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür, Strateji ve Varlık Dağılımı 2021 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür, Mutlak Getirili Ürünler 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Toygar Sekmen 25.04.2022 2017-2019 İş Portföy Yönetimi - Uzman, Dağıtım Kanalları Yönetimi 2019-2022 İş Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi, Çoklu Varlık Yönetimi 2022-Devam Garanti Portföy Yönetimi- Kıdemli Portföy Yöneticisi, Dövizli Fonlar 9 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Ali Dartanel 01.08.2022 2017- 2021 HSBC Portföy Yönetimi , SGMK Yetkili 2021-2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Asistan Portföy Yöneticisi 2022- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yöneticisi 5 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Faruk Demirkol 01.12.2022 2017 - 2018 GarantiBBVA Emeklilik, Fon Yönetimi Yetkili 2018 - 01.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Finansal Risk Yönetimi Uzmanı 02.2022 - 11.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş, Asistan Portföy Yöneticisi 12.2022 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş, Portföy Yöneticisi 5 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı - Finansal Risk Yönetimi (FRM)
Ögeday Gürbüz 15.12.2022 2017-2022 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Hisse Senedi Analisti 2022-Devam Garanti Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi, Hisse Senedi Yönetimi 6 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087905
BIST
13:285.213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 24,65
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.176
13:2818,6541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0105
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
13:2819,8294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0074
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
13:281.067,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,89
|Açılış
|: 1.067,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,53
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler13:28
|ARASE
|255,20
|22.450.965
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.367.134
|% 9,99
|
|HALKB
|14,24
|2.606.910.705
|% 9,96
|
|AYCES
|98,85
|4.930.144
|% 9,96
|
|SANEL
|14,68
|5.324.593
|% 9,96
|
|RALYH
|39,34
|158.816.477
|% -9,98
|
|EUREN
|14,34
|633.435.254
|% -9,92
|
|IDGYO
|4,41
|7.696.329
|% -9,82
|
|ALFAS
|291,50
|241.084.483
|% -8,76
|
|VKING
|21,50
|3.183.656
|% -7,33
|
|VAKBN
|12,34
|4.080.076.102
|% 7,59
|
|YKBNK
|12,12
|3.388.906.357
|% 2,36
|
|ENKAI
|27,16
|3.222.191.414
|% 6,01
|
|THYAO
|140,80
|3.133.310.929
|% 0,50
|
|EKGYO
|8,16
|3.057.252.922
|% 3,55
|
|EKGYO
|8,16
|3.057.252.922
|% 3,55
|
|VAKBN
|12,34
|4.080.076.102
|% 7,59
|
|SKBNK
|3,17
|1.042.016.945
|% 8,93
|
|YKBNK
|12,12
|3.388.906.357
|% 2,36
|
|TSKB
|4,99
|1.080.518.249
|% 7,54
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6479
|18,6541
|% 0,06
|
|Euro
|19,8151
|19,8294
|% 0,04
|
|Sterlin
|22,6025
|22,7159
|% -0,15
|
|Frank
|19,9773
|20,0976
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9442
|4,9690
|% 0,03
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|3,64
|
|Altın Gr.
|1.067
|1.067
|1,95
|
|Cumhuriyet
|7.168
|7.277
|-1,00
|
|Tam
|7.215
|7.265
|7,00
|
|Yarım
|3.494
|3.552
|4,00
|
|Çeyrek
|1.752
|1.775
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,75
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|13,62
|13,63
|-0,22
|
|B. Petrol
|79,16
|79,16
|-2,05
|