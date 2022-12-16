***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.12.2022 13:57
Türev Araçlar Lisansı
Olcay Karabina 07.01.2022 2013 - 2018 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür Yard., Sabit Getirili Menkul Kıymetler 2018 - 2021 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür, Strateji ve Varlık Dağılımı 2021 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür, Mutlak Getirili Ürünler 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Toygar Sekmen 25.04.2022 2017-2019 İş Portföy Yönetimi - Uzman, Dağıtım Kanalları Yönetimi 2019-2022 İş Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi, Çoklu Varlık Yönetimi 2022-Devam Garanti Portföy Yönetimi- Kıdemli Portföy Yöneticisi, Dövizli Fonlar 9 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Ali Dartanel 01.08.2022 2017- 2021 HSBC Portföy Yönetimi , SGMK Yetkili 2021-2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Asistan Portföy Yöneticisi 2022- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yöneticisi 5 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Faruk Demirkol 01.12.2022 2017 - 2018 GarantiBBVA Emeklilik, Fon Yönetimi Yetkili 2018 - 01.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Finansal Risk Yönetimi Uzmanı 02.2022 - 11.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş, Asistan Portföy Yöneticisi 12.2022 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş, Portföy Yöneticisi 5 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı - Finansal Risk Yönetimi (FRM)
Ögeday Gürbüz 15.12.2022 2017-2022 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Hisse Senedi Analisti 2022-Devam Garanti Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi, Hisse Senedi Yönetimi 6 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087917
BIST
15:315.222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 33,20
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.176
15:3118,6508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0072
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
15:3119,8218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 19,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
15:311.069,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,74
|Açılış
|: 1.069,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,54
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler15:31
|ARASE
|255,20
|25.155.064
|% 10,00
|
|BRKSN
|25,30
|8.624.666
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.591.968
|% 9,99
|
|HALKB
|14,24
|2.635.766.570
|% 9,96
|
|SANEL
|14,68
|5.509.135
|% 9,96
|
|VKING
|20,88
|3.665.921
|% -10,00
|
|RALYH
|39,34
|163.872.336
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|8.026.342
|% -9,82
|
|EUREN
|14,39
|805.244.519
|% -9,61
|
|OZSUB
|24,04
|199.490.921
|% -9,01
|
|VAKBN
|12,31
|4.815.746.468
|% 7,32
|
|THYAO
|140,70
|4.412.859.324
|% 0,43
|
|YKBNK
|11,97
|4.265.258.490
|% 1,10
|
|AKBNK
|18,92
|3.672.969.337
|% 2,27
|
|EKGYO
|8,15
|3.547.918.811
|% 3,43
|
|EKGYO
|8,15
|3.547.918.811
|% 3,43
|
|VAKBN
|12,31
|4.815.746.468
|% 7,32
|
|SKBNK
|3,15
|1.187.650.346
|% 8,25
|
|YKBNK
|11,97
|4.265.258.490
|% 1,10
|
|TSKB
|4,94
|1.290.230.979
|% 6,47
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6449
|18,6508
|% 0,04
|
|Euro
|19,8140
|19,8218
|% 0,00
|
|Sterlin
|22,6591
|22,7727
|% 0,10
|
|Frank
|19,9784
|20,0988
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9439
|4,9687
|% 0,02
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|7,63
|
|Altın Gr.
|1.069
|1.069
|3,90
|
|Cumhuriyet
|7.185
|7.294
|16,00
|
|Tam
|7.226
|7.273
|15,00
|
|Yarım
|3.499
|3.555
|7,00
|
|Çeyrek
|1.755
|1.777
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,89
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|13,68
|13,70
|-0,15
|
|B. Petrol
|79,47
|79,47
|-1,74
|
Seans Raporu
15:31
daha fazla
-
15:46GSDDE
Yüzde 9.95 oranında artışla 10.28 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 645, 475 adet işlem
-
15:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 82 artarak (% 0.34 ) 5, 589
-
15:45XU100
Endeks 5, 216 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 75, 857.00 milyon TL de
-
15:45GEDIK
Yüzde 7.79 oranında artışla 8.03 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 183, 491 adet işlem
-
15:44INVEO
Yüzde 9.95 oranında artışla 34.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 786, 251 adet işlem