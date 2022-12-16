***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.12.2022 15:41
ev Araçlar Lisansı
Olcay Karabina 13.07.2021 2013 - 2018 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür Yard., Sabit Getirili Menkul Kıymetler 2018 - 2021 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür, Strateji ve Varlık Dağılımı 2021 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür, Mutlak Getirili Ürünler 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Toygar Sekmen 25.04.2022 2017-2019 İş Portföy Yönetimi - Uzman, Dağıtım Kanalları Yönetimi 2019-2022 İş Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi, Çoklu Varlık Yönetimi 2022-Devam Garanti Portföy Yönetimi- Kıdemli Portföy Yöneticisi, Dövizli Fonlar 9 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Ögeday Gürbüz 18.04.2022 2017-2022 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Hisse Senedi Analisti 2022-Devam Garanti Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi, Hisse Senedi Yönetimi 6 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Ali Dartanel 01.08.2022 2017- 2021 HSBC Portföy Yönetimi , SGMK Yetkili 2021-2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Asistan Portföy Yöneticisi 2022- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yöneticisi 5 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Faruk Demirkol 01.12.2022 2017 - 2018 GarantiBBVA Emeklilik, Fon Yönetimi Yetkili 2018 - 01.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Finansal Risk Yönetimi Uzmanı 02.2022 - 11.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş, Asistan Portföy Yöneticisi 12.2022 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş, Portföy Yöneticisi 5 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı - Finansal Risk Yönetimi (FRM)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087958
BIST
15:475.240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 51,08
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.176
15:4718,6484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0048
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
15:4719,8093
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0127
|Açılış
|: 19,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
15:471.069,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,13
|Açılış
|: 1.069,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,54
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler15:47
|BRKSN
|25,30
|8.658.290
|% 10,00
|
|ARASE
|255,20
|25.219.885
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.623.454
|% 9,99
|
|HALKB
|14,24
|2.639.484.876
|% 9,96
|
|SANEL
|14,68
|5.518.354
|% 9,96
|
|VKING
|20,88
|3.665.921
|% -10,00
|
|RALYH
|39,34
|164.230.173
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|8.178.813
|% -9,82
|
|EUREN
|14,39
|821.004.800
|% -9,61
|
|ALFAS
|293,90
|271.784.824
|% -8,01
|
|VAKBN
|12,38
|4.882.398.565
|% 7,93
|
|THYAO
|141,40
|4.625.187.518
|% 0,93
|
|YKBNK
|12,02
|4.403.910.471
|% 1,52
|
|AKBNK
|19,15
|3.802.697.429
|% 3,51
|
|EKGYO
|8,10
|3.685.651.964
|% 2,79
|
|EKGYO
|8,10
|3.685.651.964
|% 2,79
|
|VAKBN
|12,38
|4.882.398.565
|% 7,93
|
|SKBNK
|3,17
|1.208.028.815
|% 8,93
|
|YKBNK
|12,02
|4.403.910.471
|% 1,52
|
|TSKB
|4,92
|1.321.226.655
|% 6,03
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6446
|18,6484
|% 0,03
|
|Euro
|19,8012
|19,8093
|% -0,06
|
|Sterlin
|22,6464
|22,7600
|% 0,05
|
|Frank
|19,9690
|20,0893
|% -0,13
|
|Riyal
|4,9429
|4,9677
|% 0,00
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|7,63
|
|Altın Gr.
|1.069
|1.069
|3,90
|
|Cumhuriyet
|7.185
|7.294
|16,00
|
|Tam
|7.226
|7.273
|15,00
|
|Yarım
|3.499
|3.555
|7,00
|
|Çeyrek
|1.755
|1.777
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,89
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|13,68
|13,70
|-0,15
|
|B. Petrol
|79,47
|79,47
|-1,74
|
Seans Raporu
15:47
daha fazla
-
16:02INVEO
Yüzde 9.95 oranında artışla 34.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 803, 932 adet işlem
-
16:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 17 artarak (% 0.74 ) 5, 612
-
16:00XU100
Endeks 5, 234 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 88 üstünde . İşlem hacmi 79, 027.00 milyon TL de
-
16:00OZGYO
Yüzde 4.41 oranında artışla 5.21 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 940, 477 adet işlem
-
15:59ATEKS
Yüzde 7.73 oranında artışla 119.90 lira fiyatla işlem gören hissede 390, 525 adet işlem