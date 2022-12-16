***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.12.2022 15:53
ev Araçlar Lisansı
Olcay Karabina 30.06.2022 2013 - 2018 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür Yard., Sabit Getirili Menkul Kıymetler 2018 - 2021 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür, Strateji ve Varlık Dağılımı 2021 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür, Mutlak Getirili Ürünler 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Toygar Sekmen 30.06.2022 2017-2019 İş Portföy Yönetimi - Uzman, Dağıtım Kanalları Yönetimi 2019-2022 İş Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi, Çoklu Varlık Yönetimi 2022-Devam Garanti Portföy Yönetimi- Kıdemli Portföy Yöneticisi, Dövizli Fonlar 9 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Ögeday Gürbüz 30.06.2022 2017-2022 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Hisse Senedi Analisti 2022-Devam Garanti Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi, Hisse Senedi Yönetimi 6 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Ali Dartanel 01.08.2022 2017- 2021 HSBC Portföy Yönetimi , SGMK Yetkili 2021-2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Asistan Portföy Yöneticisi 2022- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yöneticisi 5 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Faruk Demirkol 01.12.2022 2017 - 2018 GarantiBBVA Emeklilik, Fon Yönetimi Yetkili 2018 - 01.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Finansal Risk Yönetimi Uzmanı 02.2022 - 11.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş, Asistan Portföy Yöneticisi 12.2022 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş, Portföy Yöneticisi 5 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı - Finansal Risk Yönetimi (FRM)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087983
BIST
15:535.236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 47,08
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.176
15:5318,6479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0043
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
15:5319,8066
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0154
|Açılış
|: 19,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
15:531.069,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,32
|Açılış
|: 1.069,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,54
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler15:51
|BRKSN
|25,30
|8.658.290
|% 10,00
|
|ARASE
|255,20
|25.219.885
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.623.454
|% 9,99
|
|HALKB
|14,24
|2.639.484.876
|% 9,96
|
|SANEL
|14,68
|5.518.354
|% 9,96
|
|VKING
|20,88
|3.665.921
|% -10,00
|
|RALYH
|39,34
|164.230.173
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|8.178.813
|% -9,82
|
|EUREN
|14,39
|821.004.800
|% -9,61
|
|ALFAS
|293,90
|271.784.824
|% -8,01
|
|VAKBN
|12,38
|4.882.398.565
|% 7,93
|
|THYAO
|141,40
|4.625.187.518
|% 0,93
|
|YKBNK
|12,02
|4.403.910.471
|% 1,52
|
|AKBNK
|19,15
|3.802.697.429
|% 3,51
|
|EKGYO
|8,10
|3.685.651.964
|% 2,79
|
|EKGYO
|8,10
|3.685.651.964
|% 2,79
|
|VAKBN
|12,38
|4.882.398.565
|% 7,93
|
|SKBNK
|3,17
|1.208.028.815
|% 8,93
|
|YKBNK
|12,02
|4.403.910.471
|% 1,52
|
|TSKB
|4,92
|1.321.226.655
|% 6,03
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6438
|18,6519
|% 0,04
|
|Euro
|19,7871
|19,8080
|% -0,07
|
|Sterlin
|22,6464
|22,7600
|% 0,05
|
|Frank
|19,9690
|20,0893
|% -0,13
|
|Riyal
|4,9429
|4,9677
|% 0,00
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|7,56
|
|Altın Gr.
|1.070
|1.070
|4,44
|
|Cumhuriyet
|7.188
|7.297
|19,00
|
|Tam
|7.229
|7.275
|17,00
|
|Yarım
|3.500
|3.557
|9,00
|
|Çeyrek
|1.756
|1.778
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,94
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|13,70
|13,72
|-0,13
|
|B. Petrol
|79,34
|79,34
|-1,87
|
Seans Raporu
15:51
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16:06HLGYO
Yüzde 8.03 oranında artışla 6.59 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 364, 998 adet işlem
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16:05
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, ISCTR, AKBNK
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16:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 43 artarak (% 1.02 ) 4, 585
-
16:05
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SANEL, AYCES, ALCTL, BRKSN, ARASE, INVEO, PLTUR, RODRG, GSDDE, HALKB
-
16:05
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VKING, RALYH, IDGYO