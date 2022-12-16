***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.12.2022 15:59
ev Araçlar Lisansı
Olcay Karabina 13.07.2021 2013 - 2018 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür Yard., Sabit Getirili Menkul Kıymetler 2018 - 2021 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür, Strateji ve Varlık Dağılımı 2021 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür, Mutlak Getirili Ürünler 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Toygar Sekmen 25.04.2022 2017-2019 İş Portföy Yönetimi - Uzman, Dağıtım Kanalları Yönetimi 2019-2022 İş Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi, Çoklu Varlık Yönetimi 2022-Devam Garanti Portföy Yönetimi- Kıdemli Portföy Yöneticisi, Dövizli Fonlar 9 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Ali Dartanel 01.08.2022 2017- 2021 HSBC Portföy Yönetimi , SGMK Yetkili 2021-2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Asistan Portföy Yöneticisi 2022- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yöneticisi 5 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Faruk Demirkol 01.12.2022 2017 - 2018 GarantiBBVA Emeklilik, Fon Yönetimi Yetkili 2018 - 01.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Finansal Risk Yönetimi Uzmanı 02.2022 - 11.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş, Asistan Portföy Yöneticisi 12.2022 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş, Portföy Yöneticisi 5 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı - Finansal Risk Yönetimi (FRM)
Ögeday Gürbüz 15.12.2022 2017-2022 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Hisse Senedi Analisti 2022-Devam Garanti Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi, Hisse Senedi Yönetimi 6 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087993
BIST
17:085.195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 6,43
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.155
17:0818,6487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0051
|Açılış
|: 18,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
17:0819,8158
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0062
|Açılış
|: 19,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
17:081.069,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,37
|Açılış
|: 1.069,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.072,06
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler17:06
|ARASE
|255,20
|25.554.197
|% 10,00
|
|BRKSN
|25,30
|9.491.007
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.765.929
|% 9,99
|
|HALKB
|14,24
|2.662.693.498
|% 9,96
|
|SKTAS
|5,63
|86.351.814
|% 9,96
|
|VKING
|20,88
|3.665.921
|% -10,00
|
|EUREN
|14,33
|874.135.390
|% -9,99
|
|RALYH
|39,34
|165.991.425
|% -9,98
|
|MNDRS
|8,18
|36.784.602
|% -9,91
|
|IDGYO
|4,41
|8.368.298
|% -9,82
|
|PETKM
|19,06
|5.991.846.381
|% 4,84
|
|THYAO
|139,50
|5.705.811.415
|% -0,43
|
|VAKBN
|12,30
|5.655.045.874
|% 7,24
|
|YKBNK
|11,81
|5.221.567.250
|% -0,25
|
|AKBNK
|18,75
|4.489.931.131
|% 1,35
|
|EKGYO
|8,04
|4.105.886.552
|% 2,03
|
|VAKBN
|12,30
|5.655.045.874
|% 7,24
|
|YKBNK
|11,81
|5.221.567.250
|% -0,25
|
|SKBNK
|3,17
|1.323.687.457
|% 8,93
|
|PETKM
|19,06
|5.991.846.381
|% 4,84
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6443
|18,6491
|% 0,03
|
|Euro
|19,8039
|19,8150
|% -0,04
|
|Sterlin
|22,6754
|22,7892
|% 0,18
|
|Frank
|19,9657
|20,0860
|% -0,15
|
|Riyal
|4,9429
|4,9677
|% 0,00
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|5,73
|
|Altın Gr.
|1.070
|1.071
|5,34
|
|Cumhuriyet
|7.197
|7.306
|28,00
|
|Tam
|7.224
|7.274
|16,00
|
|Yarım
|3.499
|3.556
|8,00
|
|Çeyrek
|1.755
|1.778
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,88
|22,91
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|13,78
|13,80
|-0,05
|
|B. Petrol
|78,70
|78,70
|-2,51
|
Seans Raporu
17:06
daha fazla
-
17:21PSGYO
Yüzde 5.23 oranında artışla 9.86 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 380, 389 adet işlem
-
17:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, ARCLK, FROTO
-
17:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 54 artarak (% 0.06 ) 4, 541
-
17:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, SKTAS, ARASE, SANEL, ALCTL, GEDIK, PLTUR, GSDDE, BRKSN, AYCES
-
17:20
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EUREN, IDGYO, MNDRS, VKING, RALYH