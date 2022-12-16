***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.12.2022 16:25
ev Araçlar Lisansı
Olcay Karabina 30.06.2022 2013 - 2018 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür Yard., Sabit Getirili Menkul Kıymetler 2018 - 2021 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür, Strateji ve Varlık Dağılımı 2021 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür, Mutlak Getirili Ürünler 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Toygar Sekmen 30.06.2022 2017-2019 İş Portföy Yönetimi - Uzman, Dağıtım Kanalları Yönetimi 2019-2022 İş Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi, Çoklu Varlık Yönetimi 2022-Devam Garanti Portföy Yönetimi- Kıdemli Portföy Yöneticisi, Dövizli Fonlar 9 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Ögeday Gürbüz 30.06.2022 2017-2022 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Hisse Senedi Analisti 2022-Devam Garanti Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi, Hisse Senedi Yönetimi 6 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Ali Dartanel 01.08.2022 2017- 2021 HSBC Portföy Yönetimi , SGMK Yetkili 2021-2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Asistan Portföy Yöneticisi 2022- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yöneticisi 5 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Faruk Demirkol 01.12.2022 2017 - 2018 GarantiBBVA Emeklilik, Fon Yönetimi Yetkili 2018 - 01.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Finansal Risk Yönetimi Uzmanı 02.2022 - 11.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş, Asistan Portföy Yöneticisi 12.2022 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş, Portföy Yöneticisi 5 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı - Finansal Risk Yönetimi (FRM)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088015
BIST
16:175.226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 37,37
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.176
16:1718,6534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0098
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
16:1719,8181
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0039
|Açılış
|: 19,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
16:171.070,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,31
|Açılış
|: 1.070,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,97
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler16:15
|BRKSN
|25,30
|9.017.398
|% 10,00
|
|ARASE
|255,20
|25.219.885
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.673.481
|% 9,99
|
|SKTAS
|5,63
|74.604.575
|% 9,96
|
|HALKB
|14,24
|2.641.546.685
|% 9,96
|
|VKING
|20,88
|3.665.921
|% -10,00
|
|RALYH
|39,34
|164.440.563
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|8.280.614
|% -9,82
|
|EUREN
|14,36
|835.273.093
|% -9,80
|
|ALFAS
|291,40
|276.424.901
|% -8,79
|
|VAKBN
|12,38
|5.140.398.338
|% 7,93
|
|THYAO
|141,00
|4.812.281.130
|% 0,64
|
|YKBNK
|12,00
|4.569.546.637
|% 1,35
|
|PETKM
|18,89
|3.968.468.299
|% 3,91
|
|EKGYO
|8,11
|3.771.362.439
|% 2,92
|
|EKGYO
|8,11
|3.771.362.439
|% 2,92
|
|VAKBN
|12,38
|5.140.398.338
|% 7,93
|
|SKBNK
|3,17
|1.233.928.036
|% 8,93
|
|YKBNK
|12,00
|4.569.546.637
|% 1,35
|
|TSKB
|4,91
|1.362.271.247
|% 5,82
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6460
|18,6508
|% 0,04
|
|Euro
|19,8150
|19,8260
|% 0,02
|
|Sterlin
|22,6248
|22,7383
|% -0,05
|
|Frank
|19,9540
|20,0742
|% -0,21
|
|Riyal
|4,9426
|4,9674
|% -0,00
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|8,44
|
|Altın Gr.
|1.070
|1.071
|5,27
|
|Cumhuriyet
|7.194
|7.302
|24,00
|
|Tam
|7.231
|7.278
|20,00
|
|Yarım
|3.502
|3.558
|10,00
|
|Çeyrek
|1.756
|1.778
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,95
|22,97
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|13,77
|13,78
|-0,06
|
|B. Petrol
|79,49
|79,49
|-1,72
|
Seans Raporu
16:15
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-
16:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 36, 62 artarak (% 0.66 ) 5, 607
-
16:30XU100
Endeks 5, 233 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 86 üstünde . İşlem hacmi 84, 272.00 milyon TL de
-
16:29NETAS
Yüzde 5.51 oranında artışla 43.68 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 964, 487 adet işlem
-
16:28GSDHO
Yüzde 4.83 oranında artışla 3.69 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 759, 874 adet işlem
-
16:27RYGYO
Yüzde 8.76 oranında artışla 13.53 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 046, 830 adet işlem