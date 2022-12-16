***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.12.2022 16:25
v Araçlar Lisansı
Olcay Karabina 31.08.2021 2013 - 2018 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür Yard., Sabit Getirili Menkul Kıymetler 2018 - 2021 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür, Strateji ve Varlık Dağılımı 2021 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür, Mutlak Getirili Ürünler 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Toygar Sekmen 25.04.2022 2017-2019 İş Portföy Yönetimi - Uzman, Dağıtım Kanalları Yönetimi 2019-2022 İş Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi, Çoklu Varlık Yönetimi 2022-Devam Garanti Portföy Yönetimi- Kıdemli Portföy Yöneticisi, Dövizli Fonlar 9 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Ali Dartanel 01.08.2022 2017- 2021 HSBC Portföy Yönetimi , SGMK Yetkili 2021-2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Asistan Portföy Yöneticisi 2022- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yöneticisi 5 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Faruk Demirkol 01.12.2022 2017 - 2018 GarantiBBVA Emeklilik, Fon Yönetimi Yetkili 2018 - 01.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Finansal Risk Yönetimi Uzmanı 02.2022 - 11.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş, Asistan Portföy Yöneticisi 12.2022 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş, Portföy Yöneticisi 5 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı - Finansal Risk Yönetimi (FRM)
Ögeday Gürbüz 15.12.2022 2017-2022 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Hisse Senedi Analisti 2022-Devam Garanti Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi, Hisse Senedi Yönetimi 6 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088019
BIST
16:555.179
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -9,44
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.155
16:5518,6482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0046
|Açılış
|: 18,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
16:5519,8346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0126
|Açılış
|: 19,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
16:551.070,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,96
|Açılış
|: 1.070,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.071,39
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler16:55
|BRKSN
|25,30
|9.400.541
|% 10,00
|
|ARASE
|255,20
|25.552.666
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.754.509
|% 9,99
|
|HALKB
|14,24
|2.653.604.519
|% 9,96
|
|SANEL
|14,68
|5.528.836
|% 9,96
|
|VKING
|20,88
|3.665.921
|% -10,00
|
|EUREN
|14,33
|872.053.213
|% -9,99
|
|RALYH
|39,34
|165.761.836
|% -9,98
|
|MNDRS
|8,18
|28.554.033
|% -9,91
|
|IDGYO
|4,41
|8.357.097
|% -9,82
|
|PETKM
|18,96
|5.738.216.166
|% 4,29
|
|THYAO
|139,30
|5.597.095.202
|% -0,57
|
|VAKBN
|12,31
|5.591.874.158
|% 7,32
|
|YKBNK
|11,80
|5.114.485.188
|% -0,34
|
|AKBNK
|18,70
|4.420.039.567
|% 1,08
|
|EKGYO
|8,05
|4.054.236.305
|% 2,16
|
|VAKBN
|12,31
|5.591.874.158
|% 7,32
|
|YKBNK
|11,80
|5.114.485.188
|% -0,34
|
|SKBNK
|3,16
|1.307.378.948
|% 8,59
|
|ISCTR
|12,33
|3.897.582.174
|% 1,48
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6408
|18,6482
|% 0,02
|
|Euro
|19,8273
|19,8346
|% 0,06
|
|Sterlin
|22,6552
|22,7688
|% 0,09
|
|Frank
|19,9686
|20,0889
|% -0,13
|
|Riyal
|4,9427
|4,9675
|% 0,00
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|9,12
|
|Altın Gr.
|1.070
|1.070
|5,15
|
|Cumhuriyet
|7.193
|7.302
|24,00
|
|Tam
|7.230
|7.276
|18,00
|
|Yarım
|3.501
|3.557
|9,00
|
|Çeyrek
|1.756
|1.778
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,06
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|13,81
|13,83
|-0,02
|
|B. Petrol
|79,12
|79,12
|-2,09
|
Seans Raporu
16:55
daha fazla
-
17:10XU100
Endeks 5, 179 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 19 altında . İşlem hacmi 95, 675.00 milyon TL de
-
17:10OYLUM
Yüzde -3.65 oranında düşüşle 5.01 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 458, 750 adet işlem
-
17:09IHAAS
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 92.20 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 233 adet işlem
-
17:08KIMMR
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 8.34 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 987, 696 adet işlem
-
17:07BASGZ
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 22.20 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 613, 546 adet işlem