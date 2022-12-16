***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.12.2022 16:42
Türev Araçlar Lisansı
Olcay Karabina 07.12.2022 2013 - 2018 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür Yard., Sabit Getirili Menkul Kıymetler 2018 - 2021 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür, Strateji ve Varlık Dağılımı 2021 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür, Mutlak Getirili Ürünler 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Toygar Sekmen 07.12.2022 2017-2019 İş Portföy Yönetimi - Uzman, Dağıtım Kanalları Yönetimi 2019-2022 İş Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi, Çoklu Varlık Yönetimi 2022-Devam Garanti Portföy Yönetimi- Kıdemli Portföy Yöneticisi, Dövizli Fonlar 9 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Ögeday Gürbüz 07.12.2022 2017-2022 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Hisse Senedi Analisti 2022-Devam Garanti Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi, Hisse Senedi Yönetimi 6 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Ali Dartanel 07.12.2022 2017- 2021 HSBC Portföy Yönetimi, SGMK Yetkili 2021-2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Asistan Portföy Yöneticisi 2022- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yöneticisi 5 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Faruk Demirkol 07.12.2022 2017- 2018 GarantiBBVA Emeklilik, Fon Yönetimi Yetkili 2018-01.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Finansal Risk Yönetimi Uzmanı 02.2022-11.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Asistan Portföy Yöneticisi 12.2022 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi 5 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı - Finansal Risk Yönetimi (FRM)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088042
BIST
16:315.193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 4,00
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.176
16:3118,6492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0056
|Açılış
|: 18,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
16:3119,8344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0124
|Açılış
|: 19,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
16:311.070,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 5,15
|Açılış
|: 1.070,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.071,30
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler16:31
|ARASE
|255,20
|25.319.923
|% 10,00
|
|BRKSN
|25,30
|9.022.458
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.707.922
|% 9,99
|
|HALKB
|14,24
|2.645.359.687
|% 9,96
|
|SANEL
|14,68
|5.528.836
|% 9,96
|
|VKING
|20,88
|3.665.921
|% -10,00
|
|EUREN
|14,33
|867.719.147
|% -9,99
|
|RALYH
|39,34
|165.161.547
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|8.320.295
|% -9,82
|
|KLNMA
|15,51
|1.087.168
|% -8,76
|
|VAKBN
|12,27
|5.339.739.052
|% 6,97
|
|THYAO
|139,50
|5.239.368.659
|% -0,43
|
|PETKM
|18,96
|5.076.552.894
|% 4,29
|
|YKBNK
|11,86
|4.827.123.165
|% 0,17
|
|AKBNK
|18,81
|4.169.487.617
|% 1,68
|
|EKGYO
|8,08
|3.905.641.236
|% 2,54
|
|VAKBN
|12,27
|5.339.739.052
|% 6,97
|
|SKBNK
|3,15
|1.268.437.862
|% 8,25
|
|YKBNK
|11,86
|4.827.123.165
|% 0,17
|
|TSKB
|4,87
|1.417.993.120
|% 4,96
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6457
|18,6492
|% 0,03
|
|Euro
|19,8290
|19,8344
|% 0,06
|
|Sterlin
|22,6438
|22,7574
|% 0,04
|
|Frank
|19,9700
|20,0903
|% -0,13
|
|Riyal
|4,9433
|4,9681
|% 0,01
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|7,33
|
|Altın Gr.
|1.070
|1.071
|5,25
|
|Cumhuriyet
|7.192
|7.300
|22,00
|
|Tam
|7.230
|7.276
|18,00
|
|Yarım
|3.501
|3.557
|9,00
|
|Çeyrek
|1.756
|1.778
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,05
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,75
|13,77
|-0,07
|
|B. Petrol
|79,32
|79,32
|-1,89
|
Seans Raporu
16:31
daha fazla
-
16:47ATEKS
Yüzde 6.92 oranında artışla 119.00 lira fiyatla işlem gören hissede 413, 329 adet işlem
-
16:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 09 kaybederek (% -0.04 ) 5, 569
-
16:45
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse VAKBN, THYAO, PETKM
-
16:45XU100
Endeks 5, 200 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 21 üstünde . İşlem hacmi 88, 541.00 milyon TL de
-
16:45NETAS
Yüzde 7.05 oranında artışla 44.32 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 049, 034 adet işlem