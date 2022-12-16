***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.12.2022 16:43
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Benan Tanfer 09.06.2021 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2019-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi-Müdür 25 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Serkan Saraç 09.06.2021 2014 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi-Müdür 16 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hakan Çınar 09.06.2021 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür 13 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Müge Dağıstan Muğaloğlu 09.06.2021 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - SGMK Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Turgut Gürbüz 09.06.2021 2015 - 2018 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Head of Trading 2018 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 13 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Mehmet Kapudan 09.06.2021 2016 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi-Müdür 13 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hakan Nazlı 09.06.2021 2016 - 2018 HSBC Portföy Yönetimi - Hisse Senedi ve Kredi Analisti 2018 - 2020 HSBC Portföy Yönetimi - Hisse Senedi Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi / Kıdemli Portföy Yöneticisi 8 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hayri Batur 09.06.2021 2017 - 2021 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 2021-Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 9 SPK Düzey 3 Lisansı - Türe
16:515.172
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -16,95
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.155
16:5118,6501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0065
|Açılış
|: 18,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
16:5119,8420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0200
|Açılış
|: 19,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
16:511.070,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,35
|Açılış
|: 1.070,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.071,39
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler16:51
|BRKSN
|25,30
|9.400.541
|% 10,00
|
|ARASE
|255,20
|25.552.666
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.754.509
|% 9,99
|
|HALKB
|14,24
|2.653.604.519
|% 9,96
|
|SANEL
|14,68
|5.528.836
|% 9,96
|
|VKING
|20,88
|3.665.921
|% -10,00
|
|EUREN
|14,33
|872.053.213
|% -9,99
|
|RALYH
|39,34
|165.761.836
|% -9,98
|
|MNDRS
|8,18
|28.554.033
|% -9,91
|
|IDGYO
|4,41
|8.357.097
|% -9,82
|
|PETKM
|18,96
|5.738.216.166
|% 4,29
|
|THYAO
|139,30
|5.597.095.202
|% -0,57
|
|VAKBN
|12,31
|5.591.874.158
|% 7,32
|
|YKBNK
|11,80
|5.114.485.188
|% -0,34
|
|AKBNK
|18,70
|4.420.039.567
|% 1,08
|
|EKGYO
|8,05
|4.054.236.305
|% 2,16
|
|VAKBN
|12,31
|5.591.874.158
|% 7,32
|
|YKBNK
|11,80
|5.114.485.188
|% -0,34
|
|SKBNK
|3,16
|1.307.378.948
|% 8,59
|
|ISCTR
|12,33
|3.897.582.174
|% 1,48
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6451
|18,6501
|% 0,03
|
|Euro
|19,8348
|19,8420
|% 0,10
|
|Sterlin
|22,6552
|22,7688
|% 0,09
|
|Frank
|19,9686
|20,0889
|% -0,13
|
|Riyal
|4,9427
|4,9675
|% 0,00
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|9,12
|
|Altın Gr.
|1.070
|1.070
|5,15
|
|Cumhuriyet
|7.193
|7.302
|24,00
|
|Tam
|7.230
|7.276
|18,00
|
|Yarım
|3.501
|3.557
|9,00
|
|Çeyrek
|1.756
|1.778
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,06
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|13,81
|13,83
|-0,02
|
|B. Petrol
|79,12
|79,12
|-2,09
|
Seans Raporu
16:51
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