***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.12.2022 16:55
v Araçlar Lisansı
Olcay Karabina 13.07.2021 2013 - 2018 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür Yard., Sabit Getirili Menkul Kıymetler 2018 - 2021 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür, Strateji ve Varlık Dağılımı 2021 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür, Mutlak Getirili Ürünler 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Toygar Sekmen 25.04.2022 2017-2019 İş Portföy Yönetimi - Uzman, Dağıtım Kanalları Yönetimi 2019-2022 İş Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi, Çoklu Varlık Yönetimi 2022-Devam Garanti Portföy Yönetimi- Kıdemli Portföy Yöneticisi, Dövizli Fonlar 9 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Ali Dartanel 01.08.2022 2017- 2021 HSBC Portföy Yönetimi , SGMK Yetkili 2021-2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Asistan Portföy Yöneticisi 2022- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yöneticisi 5 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Faruk Demirkol 01.12.2022 2017 - 2018 GarantiBBVA Emeklilik, Fon Yönetimi Yetkili 2018 - 01.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Finansal Risk Yönetimi Uzmanı 02.2022 - 11.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş, Asistan Portföy Yöneticisi 12.2022 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş, Portföy Yöneticisi 5 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı - Finansal Risk Yönetimi (FRM)
Ögeday Gürbüz 15.12.2022 2017-2022 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Hisse Senedi Analisti 2022-Devam Garanti Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi, Hisse Senedi Yönetimi 6 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088060
BIST
17:135.203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 13,79
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.155
17:1318,6469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0033
|Açılış
|: 18,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
17:1319,8114
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0106
|Açılış
|: 19,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
17:131.069,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,43
|Açılış
|: 1.069,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.072,06
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler17:11
|ARASE
|255,20
|25.554.197
|% 10,00
|
|BRKSN
|25,30
|9.491.007
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.782.665
|% 9,99
|
|HALKB
|14,24
|2.663.327.890
|% 9,96
|
|AYCES
|98,85
|5.562.191
|% 9,96
|
|VKING
|20,88
|3.665.921
|% -10,00
|
|EUREN
|14,33
|875.415.876
|% -9,99
|
|RALYH
|39,34
|166.224.475
|% -9,98
|
|MNDRS
|8,18
|38.410.262
|% -9,91
|
|IDGYO
|4,41
|8.385.854
|% -9,82
|
|PETKM
|19,45
|6.769.459.074
|% 6,99
|
|THYAO
|139,70
|5.776.316.745
|% -0,29
|
|VAKBN
|12,33
|5.715.130.800
|% 7,50
|
|YKBNK
|11,82
|5.291.679.889
|% -0,17
|
|AKBNK
|18,77
|4.543.194.677
|% 1,46
|
|EKGYO
|8,03
|4.136.033.946
|% 1,90
|
|VAKBN
|12,33
|5.715.130.800
|% 7,50
|
|YKBNK
|11,82
|5.291.679.889
|% -0,17
|
|SKBNK
|3,16
|1.335.740.674
|% 8,59
|
|PETKM
|19,45
|6.769.459.074
|% 6,99
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6422
|18,6455
|% 0,01
|
|Euro
|19,7975
|19,8060
|% -0,08
|
|Sterlin
|22,6585
|22,7722
|% 0,10
|
|Frank
|19,9644
|20,0847
|% -0,15
|
|Riyal
|4,9423
|4,9670
|% -0,01
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|5,78
|
|Altın Gr.
|1.070
|1.070
|4,37
|
|Cumhuriyet
|7.190
|7.298
|20,00
|
|Tam
|7.221
|7.271
|13,00
|
|Yarım
|3.497
|3.555
|7,00
|
|Çeyrek
|1.754
|1.777
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,93
|22,96
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,73
|13,74
|-0,10
|
|B. Petrol
|78,56
|78,56
|-2,65
|